“Es todo mentira”: prima de Loan negó ante la Justicia la versión de Laudelina

Policiales Lograron abrir y peritar los celulares de los detenidos por el caso Loan

Pasaron 19 días desde que Loan Danilo Peña fue visto por última vez. Hasta el momento, hay seis detenidos por su desaparición: el tío, Antonio Benítez; su pareja amiga, conformada por Daniel Ramírez y Mónica Millapi; el comisario Walter Maciel y el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez.José Peña, el padre de Loan, le dejó este lunes un pedido a su hermana Laudelina, quien el último viernes cambió su testimonio. “Ojalá que cuente la verdad, que se quiebre y diga la verdad, dónde está la criatura. Todos los días pedimos saber qué hicieron con él”, expresó el hombre.Camila Peña, prima de Loan.En tanto, esta tarde, Camila Peña, prima de Loan, negó ante la Justicia la denuncia que hizo Laudelina, sobre que el nene de cinco años fue atropellado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez.La sobrina de José y Laudelina Peña declaró en la fiscalía de Goya en calidad de testigo. Alan Cañete, el abogado de la prima del menor, aseguró a Noticias Argentinas que su clienta “negó todo”.Antes de la declaración, el abogado había señalado que “estuvo en todo momento con Laudelina, ella no vio nada”, dijo y al mismo tiempo reveló que su defendida no tuvo más contacto con Laudelina.Laudelina, tía de Loan.Asimismo, sostuvo que la joven “no declaró anteriormente porque no fue citada”, al tiempo que ratificó que Laudelina mintió al hablar de un supuesto accidente de tránsito. El abogado de la joven dijo que su defendida “tiene mucho miedo”.En esa misma línea, el abogado apuntó contra la tía del menor: “Creemos que está mal informada y está mal asesorada porque manifiesta dichos que son imposibles. Nosotros solicitamos a la justicia federal que siga con la hipótesis de la trata de personas”.“Que Loan no aparezca, que haya amenazas y que esté involucrado un comisario que es parte del poder son algunos de los elementos que sostienen la teoría de la trata de personas”, remarcó el abogado de Camila Peña.Incluso, dijo que presenció el momento en el que Laudelina recibió el llamado de Benitez en el que, se presume, le dice que Loan se perdió. En ese momento, avisaron en la casa y salieron juntas a buscar a Loan. También mencionó que Pérez y Caillava, en lugar de colaborar, se fueron.Además, las fuentes deslizaron que la chica habló sobre “un movimiento sospechoso de uno de los integrantes de ese almuerzo, que se acercó a hablar con alguien desconocido”.“Camila volvió con Laudelina, siempre estuvieron juntas. No hay forma de que Laudelina haya visto algo que Camila no”, dijo José Peña, quien ya rechazó varias veces la versión de su hermana de que su hijo fue atropellado por la exfuncionaria de 9 de julio y el excapitán de navío de la Armada.Camila Peña, es la persona que sacó la foto en la que se lo ve a Loan camino al árbol de naranjas junto a los otros seis nenes que formaron parte del almuerzo.José Peña también apuntó contra su hermana: “Laudelina no se comunicó conmigo en todo este tiempo. Seguro que está encubriendo a Antonio Benítez”, dijo en referencia al marido de la mujer.“No me sorprende lo de Camila, sabía que la versión de esta mujer es descabellada. La posiciona en una escena mucho más vinculada al hecho de Loan. También vincula al poder político y judicial”, dijo el abogado Fernando Burlando, quien representa a la familia de Loan.El abogado de la familia del nene de cinco años rechazó en varias oportunidades la denuncia que hizo Laudelina Peña ante la justicia federal.La tía de Loan denunció a María Victoria Caillava y a Carlos Pérez por amenazas, y los acusó de haberlo atropellado y luego subido a su camioneta.Este martes también se pudieron desbloquear los celulares de Laudelina Peña, María Victoria Caillava y a Carlos Pérez, y comenzaron los peritajes telefónicos sobre el contenido de los teléfonos.Los celulares pueden ser una pista clave para avanzar en el caso Loan, según señaló Burlando en varias oportunidades, dado que fueron secuestrados prácticamente al inicio de la investigación. Fuente: (NA-Infobae-Tn)