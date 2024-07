Ofrece 5 millones de pesos para recuperar el féretro de su padre

En un giro inesperado de acontecimientos, Silvio Marinovich, un residente de la localidad de Chovet, en el departamento General López, en la provincia de Santa Fe, ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quien pueda proporcionar información que conduzca a la recuperación del féretro de su padre, Mateo Marinovich.

El ataúd, que contenía los restos desapareció misteriosamente del cementerio en una fecha no precisada, pero su ausencia fue advertida por su hijo Silvio, quien radicó la denuncia en enero de este año. La noticia de la desaparición conmocionó a la comunidad y desató una serie de rumores y especulaciones.de estar detrás de la desaparición de los restos. Según Silvio, una vieja disputa familiar, en donde se entrelazan cuestiones afectivas y económicas, sería el motivo que explicaría el tétrico episodio.Las autoridades locales, junto a Silvio y su madre, visitaron el cementerio para verificar la desaparición. "Las placas recordatorias no estaban y sentí que algo raro estaba pasando", dijo Silvio, quien acto seguido visiblemente afectado, derribó de una patada la lápida y constató que efectivamente el cuerpo no estaba en el lugar.Poco después de la desaparición,También se rumoreó que fue robado para hacer un ADN. Sin embargo, todas estas afirmaciones aún no fueron verificadas.Las investigaciones están en curso en la Justicia mientras la familia Marinovich espera ansiosamente cualquier información que pueda llevar a la recuperación del féretro. La oferta de Silvio y su madre, quienes a través de la Fiscalía establecieron una recompensa de cinco millones de pesos añadió una nueva dimensión a este ya complicado caso.Este incidente dejó a la comunidad de Chovet en estado de shock y se resaltó la necesidad de una mayor seguridad en el cementerio local. Mientras tanto, la familia Marinovich permanece en el centro de este misterio sin resolver, esperando que se haga justicia y que se recupere el féretro de su ser querido.Hasta el momento, no hay pistas concretas sobre quién podría estar detrás del robo del féretro de Mateo. Sin embargo, existen acusaciones mutuas entre los hermanos Silvio y Sergio Marinovich, quienes se señalan como responsables de la desaparición del cuerpo de su padre.Silvio, mencionó en una reciente entrevista en el programa televisivo “En la tecla” que se emite por Canal 12 de Venado Tuerto, que su hermano mantuvo una relación de violencia con su familia, especialmente con sus padres a quienes golpeaba con frecuencia. Aseguró que pesan sobre él unas 232 denuncias por esas cuestiones y otros hechos delictivos y lo relaciona con la profanación del nicho en el que permanecían los restos del padre.A pesar de reiterados intentos, no hubo respuestas de parte de Sergio para conocer su versión sobre los hechos. Más allá de las acusaciones y rumores, la verdad detrás de este incidente aún sigue sin resolverse y la familia espera que la recompensa ayude a recuperar los restos de Mateo. (Fuente: La Capital)