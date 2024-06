Pidió disculpas el “influencer” polaco que intentó escalar un edificio

Marcin Banot, el influencer polaco que intentó escalar recientemente un edificio en el barrio porteño de Puerto Madero admitió hoy haber cometido "un grave error", y pidió disculpas públicamente por su accionar.



A través de un mensaje en la red social Instagram, Banot expresó: "Hola a todos! Quiero dirigirme a cada uno de ustedes con sinceridad y humildad. Reconozco que cometí un grave error al trepar ese edificio sin pensar en las consecuencias".



"Mi comportamiento fue peligroso. Quiero pedir disculpas especialmente a los ciudadanos argentinos, y en particular a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, por las molestias que mi acción pudo haberles causado", agregó el joven, quien fue rescatado cuando escalaba un edificio ubicado sobre la calle Della Paolera al 200.



Por último, agradeció en su posteo "el trabajo y celeridad de los grupos de rescate del Cuerpo de Bomberos y de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".



Dos semanas atrás, Banot intentó escalar sin protección uno de los edificios más altos de Puerto Madero, y tras las llamadas de alerta de los vecinos fue rescatado -cuando estaba a la altura del piso 28- y luego arrestado por violación de domicilio.



El polaco fue indagado por el fiscal Alejandro Pellicori, con quien pactó su libertad con la condición de no regresar al país por los próximos tres años.



La Unidad de Flagrancia Este de la Justicia porteña había solicitado su arresto por un delito que prevé una pena que oscila entre los seis meses y los dos años de prisión.



Además, el gobierno de la Ciudad pidió que el influencer se hiciera cargo de los costos que generó el operativo para bajarlo, y que incluyó a unos 30 rescatistas, entre bomberos, policías y personal del SAME.



Banot solía realizar este tipo de acciones en diversas partes del mundo y luego subía el contenido a sus redes sociales. (NA)