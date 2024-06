Quisieron estafar a entrerrianos con "el cuento de la vacuna del Covid"

Foto: Imagen ilustrativa de la vacuna del Covid-19

Estafadores se hacen pasar por trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación bajo el pretexto de ofrecer turnos para refuerzos de vacunas contra el Covid. Desde el área de salud municipal advierten que no se realizan llamadas para asignar citas de vacunación contra el Covid.



Pablo Alfaro, Subsecretario de Salud municipal, confirmó que no existen mecanismos oficiales para dar turnos por teléfono o mensajes de texto. También descartó cualquier iniciativa de vacunación obligatoria, destacando que las vacunas están disponibles en centros de salud y recomendando a la población completar sus esquemas de vacunación directamente en estos lugares, indicó a Diario El Argentino. El hackeo de cuentas y el peligro El mecanismo de los estafadores es el de llamar a personas a través del WhatsApp y hacerse pasar por trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación. En la comunicación, dicen brindar un turno de para el refuerzo de la vacuna contra el Covid.



“Vemos que no se ha realizado el refuerzo de la vacuna, por eso le ofrecemos un turno para vacunarse”, dice la persona que intenta hacerse pasar por un empleado del Ministerio de Salud.



De inmediato, le piden a la persona que atendió que les dé un código numérico que se presenta en la pantalla del celular. Si se les da ese código, automáticamente se quedan con el WhatsApp de quién atendió. Es importante no brindar ningún dato personal, ni tampoco ningún código que aparezca en su pantalla.



Entre una de las tantas maneras de hackear las cuentas, ésta es una de ellas: los estafadores pueden abrir la aplicación en otro teléfono con el número de la víctima. En consecuencia, esto puede ocasionar de que se acceda a cuentas personales como Mercado Pago, y hasta pedir dinero a contactos cercanos de la persona estafada. Recomendaciones para este tipo de casos Lo principal en este tipo de casos es que, si el llamado resulta engañoso, lo fundamental es no atenderlo. En caso de que la comunicación se dé, no se tiene que brindar ningún dato. No compartir el código de verificación de seis dígitos es de suma importancia. Se recomienda no brindar esta serie de números con nadie ya que no es necesario para realizar trámites ni transferencias. Revelarlos a terceros puede facilitar el acceso no autorizado a la cuenta, y así perder el control de la misma.