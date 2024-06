Son de Federación y recorren la provincia con un “locromóvil”

El grupo está comandado por Juan Rigoni, y los secundan Atilio Pérez y su hijo Matías Pérez. Los tres vecinos de la ciudad de Federación, son los que, desde hace ya varios años, recorren toda la región de Salto Grande a bordo de un "Locromóvil".Según contaron, el nombre surgió hace ya unos años, "por un evento que se hizo un 9 de julio, en el marco de la declaración de la Independencia".Ese día "nos invitan a hacer un desfile y nosotros salimos con el carrito cocinando locro durante el mediodía, en pleno centro de Federación y en el medio del desfile", agregaron.Según subrayaron, la idea causó sensación "y la misma gente empezó a llamarnos, pero en ese tiempo no teníamos un nombre nosotros todavía y teníamos que ponerlo, entonces, ahí decidimos poner ese nombre de locromóvil".Los cocineros ya estuvieron en más de una ocasión en la ciudad de Concordia, donde varias escuelas y otras instituciones contrataron sus servicios para ofrecer una venta de locro. Juan explica que, “venimos con todo ya preparado, lo que es verdura, la carne y los demás ingredientes fraccionados".Una vez en el lugar que los convoca, "tipo 8 de la mañana arrancamos el fuego y 11:30 u 11:45 ya lo tenemos cocinado y listo ya para entrar a repartir".Juan, Atilio y Matías explicaron que no hace mucho que lograron las autorizaciones correspondientes para poder recorrer distintas localidades. "Por suerte este año pudimos lograr poner un equipito de frío en mi vehículo, pudimos habilitarlo en el SENASA y ahora podemos trasladarnos" por toda la provincia, acotó Juan. El itinerario del locromóvil - además de Federación y Concordia - ya incluyó otras localidades como Paraná.En cuanto a la receta usada, los tres coincidieron en que "obviamente no puede faltar el maíz, la verdura, como ser la zanahoria, cebolla, perejil, el tomate y estamos usando en este momento mucho lo que es la carne de cerdo, huesito, el chorizo y pulpita de cerdo".El objetivo es realizar un plato tradicional "que nos sirva a nosotros y a la institución que venda también, para hacer un buen precio", comentaron. Subrayando que la preparación "pueda ser consumida tanto por la gente mayor como por los chicos, porque no es un locro pesado, por el contrario, tratamos que sea lo más desgrasado posible", contaron al sitio Diario Río Uruguay.Finalmente, y en cuanto a la cantidad de porciones, explicaron que "tenemos la capacidad de estar preparando hasta 650 porciones", buscando que "para la institución que nos llame les quede una muy buena ganancia, sin hacer nada, sólo vender esas porciones".