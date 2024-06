Las hipótesis de los científicos sobre el iceberg que apareció cerca de Ushuaia

Por qué apareció el bloque de hielo

La amenaza del cambio climático

Unes una enormeal desprenderse de glaciares. Frente a laa unos 300 kilómetros en línea recta de la ciudad de Ushuaia, fue observadael 22 de junio pasado.Según los científicos consultados porhayLa masa de hielo fue divisada por tripulantes del buque pesquerode bandera argentina, cuando se encontraba a unas(12.2 kilómetros) de su posición, según informóEl iceberg no llegó a ingresar al, sino que flotó frente a la Isla de los Estados. Aún no se conocen precisiones sobre el origen de la placa de hielo, pero al ser consultado porel científico Jorge Rabassa, investigador superior en geología del Conicet, en Tierra del Fuego, consideró que habría al menos dos posibles explicaciones de la aparición del iceberg en ese lugar.“Lo menos probable es que se trate de unflotante desde los Andes chilenos”, dijo el investigador.La otra posibilidad es quePero implicaría que hayan soplado vientos muy fuertes con orientación oeste-sudoeste”, comentó Rabassa. “Es lógico que se haya dado el alerta para los barcos cercanos para evitar choques”, señaló.En tanto, Lucas Ruiz, doctor en ciencias geológicas e investigador deldel Conicet en Mendoza, Argentina, afirmó:Por el tamaño no es uno de los iceberg que se haya monitoreado. Solo se monitorean los más grandes. Por lo cual, no sabemos de qué parte de la Antártida viene”.Según informó la PNA en un comunicado, “el Servicio de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Institución se encuentra abocado a difundir el acontecimiento a los buques que se encuentran navegando en la jurisdicción, empleando medios informáticos y emitiendo avisos desde los Centros de Control y Gestión Marítimos”.Se pidió los navegantes que circulen por la zona “con precaución”. También aconsejaron “evitar aproximaciones innecesarias” al iceberg con el objetivo de disminuir los riesgos ante una posible colisión.El desprendimiento de icebergs y el colapso de las plataformas de hielo suelen ser señales de alarma de un inminente aumento del nivel del mar. Eso se debe a que esas plataformas impiden que el casquete glaciar desemboque en el océano y suba el nivel del mar. Ese riesgo puede afectar a zonas costeras y a cien millones de personas en todo el mundo.La Antártida tiene la capa de hielo más antigua y grande de la Tierra. Esta incluye el casquete glaciar, las corrientes de hielo y las plataformas de hielo.En condiciones idóneas, hay un equilibrio entre la masa que se gana por las nevadas y la masa que se pierde a través del flujo de hielo hacia el océano, donde se produce el derretimiento de las plataformas de hielo y de los icebergs, según explicaron los investigadores Gianluca Marino y Beatriz Galindo, de la Universidade de Vigo, España, en The Conversation.Si el derretimiento a lo largo de la costa excede las nevadas en el interior de la península, la Antártida pierde masa y el nivel del mar sube.La glaciación del continente blanco ocurrió hace unos 34 millones de años, cuando su aislamiento tectónico resultó también en su aislamiento térmico por el desarrollo de la corriente circumpolar antártica. Mientras tanto, los niveles de CO? atmosféricos descendieron hasta alcanzar una concentración superior a la actual, aproximadamente un 80 % más.