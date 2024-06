Nacieron cuatrillizos tras embarazo natural: es un caso cada 700 mil nacimientos

La ciudad de Córdoba está sorprendida por el nacimiento de cuatrillizos en la Maternidad Provincial. El múltiple alumbramiento no es habitual, se da uno en 700 mil casos. Y en Argentina se da uno cada dos años.La primera en nacer fue Laura quién peso 1,300 kilos, le siguió Angeline que pesó 1,425, después Victoria con 1,370 kilos, y por último, Jordán con 1,670. Los cuatrillizos ya tienen cuatro hermanas mayores.Los padres de los niños buscaban un varón, quién llegó, pero con tres hermanas más, haciendo un total de siete hermanas.Una curiosidad de este alumbramiento es que al tener esta cantidad de hijas mujeres la familia podría solicitar el padrinazgo presidencial.El director de la Maternidad, el doctor Luis Ahumada, contó a La Voz que lo distintivo del caso es que no fueron nacimientos por técnicas de reproducción asistida sino natural y eso lo hace especial.Si bien hubo un caso anterior en el país, cuando el 7 de mayo de 2020 la salteña Adriana Beramendi dio a luz a cuatrillizos en Buenos Aires, la mayoría de los casos fueron por tratamientos de fertilización asistida. En Córdoba hace muchos años que no se daba un nacimiento múltiple natural.“Con 38 años de trabajo como médico neonatólogo no asistí a nacimientos de cuatrillizos como este caso”, afirmó Ahumada. Y fue un desafío para el personal de la Maternidad desde que supieron que iban a recibir a los cuatro bebés juntos.“Se preparó al equipo de medicina fetal que siguió el embarazo de forma muy estricta e incluso la mamá tuvo dos amenazas de parto por eso pensamos que iban a nacer mucho más prematuros”, expresó. Por suerte, el embarazo pudo llegar al promedio de los meses de gestación que se da en estos casos, que es de 30 semanas.Los niños nacieron prematuros, tuvieron dificultades para respirar, pero están siendo tratados.“Pensamos que van a evolucionar bien, pero sabemos que puede haber complicaciones que nos obliguen a tomar otras acciones”, dijo el director.La madre de los cuatrillizos, Erica Demetrio (42) se encuentra internada en terapia intermedia y la acompaña su pareja. “El papá está tranquilo, pero creo que todavía no llega a dimensionar todo lo que se viene. Están muy felices”, dijo el director de la Maternidad.Ambos son oriundos de Trelew, Chubut. Y se trasladaron a barrio San Nicolás, de Córdoba capital, tras conseguir trabajo, para el control médico del embarazo hasta que llegó a su término este lunes.“Un caso como este no es fácil atenderlo en instituciones que no tengan complejidad alta”, indicó Ahumada.Y tras la llegada de los niños, la Maternidad se preparó con 12 neonatólogos trabajando de manera conjunta, y el doble de la cantidad habitual de enfermeros, obstetras y anestesistas. “Casi duplicó al número de médicos”, añadió.“A la media hora de nacer los bebés estaban estabilizados, intubados en su incubadoras, y con las medicaciones colocadas. Estamos muy contentos por el equipo”, destacó.Las nenas compartían placenta y el varón tenía su propia placenta. Y agregó: “Una de las nenas tiene una malformación en un pulmón que se puede curar. Se va a controlar porque muchas veces desaparece sola, pero a veces hay que tratar”.Por último, Ahumada afirmó que irán observando cómo evolucionan los cuatro para luego ir retirando la asistencia mecánica. “Estarían en incubadora durante un mes y medio. Puede variar de acuerdo a la evolución. Soy optimista de que todo va a andar bien”, manifestó.En tanto, la madre de los bebés está inscripta en el programa provincial de Protección de la Embarazada y su Bebé desde mayo. Por eso, la familia recibió un ajuar para cada bebé, el beneficio del transporte y alimentación saludable, y está en curso una asignación económica.Además, seguirá con el acompañamiento del Programa para facilitar el acceso a los controles en la primera infancia y con distintos beneficios. Fuente: (Lavoz)