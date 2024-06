Advierten que el Río Uruguay tendrá una leve suba durante los próximos días

Un informe de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, emitido este martes, advierte que “se registrará una leve suba de los niveles del Río Uruguay durante los próximos días”. Al respecto, el ente explica que “las lluvias ocurridas del 16 al 23 de junio en la cuenca de aporte a Salto Grande dejaron valores acumulados del orden de los 140 milímetros, causa por lo cual, se viene registrando un repunte del nivel del río”, señala el informe.



“Los pronósticos meteorológicos no indican lluvias importantes para el resto del mes, con lo que no se esperan cambios significativos”, sostuvo la CTM y agrega que “en las ciudades de Concordia y Salto, el nivel del río, hoy martes, se encuentra por encima de 8.50 metros, y continuará en paulatino ascenso hasta el fin de semana, estimándose que las alturas máximas no superarían los 9.30 y 9.50 metros en Concordia y Salto, respectivamente”, afirmó el ente.

Por otra parte, se anticipó que “en los primeros días de julio los niveles comenzarían a descender”.