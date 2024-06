Una de las frutas que se agrega al mate y potencia los beneficios para la salud

¿Qué beneficios tiene el limón en el mate?

¿Qué propiedades tiene el limón?

¿Cómo preparar mate con limón?

. A lo largo de los años, las personas modificaron esta bebida nacional y le agregaron distintos elementos como hierbas, coco, especias, e incluso frutas.El limón no solo se resalta por su sabor único y acido, sino que. Al combinarse con la yerba mate,: esta fruta puede aportar al cuerpo un tercio de la vitamina C recomendada por día. Este nutriente es clave para fortalecer el cuerpo y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes.: si contenido cítricos es clave para evitar la formación de cálculos renales, así como también ayuda a descomponer las piedras más chicas.: al tener grandes cantidades de vitamina C, que colabora con la formación de la proteína. Esta ayuda a producir y mejorar la piel, los vasos sanguíneos y los ligamentos.: ayuda a prevenir la anemia ya que incrementa su incorporación en el sistema.: este compuesto hallado en los limones es clave para para reducir el colesterol en la sangre.El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España detalla que este fruto se desarrolla en los climas templados y tropicales. Al ser originario de China e India, se cultiva en Asia desde hace más de 2500 años, publicóTambién se caracteriza por tener fitonutrientes, específicamente,. Algunos de nutrientes y minerales más destacados son:y modifican su sabor original. Para preparar mate con limón es necesario seguir los siguientes pasos:-Calentar el agua a 80°y pasar un termo-Incorporar el jugo de limón en el agua caliente-Colocar la yerba en el mate-Poner agua tibia en un solo lado del mate-Agregar ralladura de limón a gusto a la yerba-Endulzar a gusto