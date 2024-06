En julio inicia la transición hacia la receta electrónica: cómo se implementará

Qué ocurrirá a partir el 1 de julio

Cómo impactará el cambio en pacientes y profesionales

En Argentina hoy, muchos eslabones de la cadena de la salud utilizan plataformas digitales para prescribir fármacos de manera electrónica, pero el próximo 1 de julio significará un punto de inflexión para el sistema a nivel nacional. Ese día entrará en vigencia el Decreto 345/2024 con la nueva reglamentación de la Ley 27553 de recetas digitales que, de manera progresiva pero obligatoria, introducirá este cambio clave en la forma en que los profesionales médicos prescriben los medicamentos y los tratamientos.Con este sistema se busca facilitar el proceso y contribuir a la seguridad y la eficiencia en la atención sanitaria. Sin embargo, como toda transformación de los procesos, plantea desafíos en cuanto a la protección de datos y la adaptación de los sistemas y los profesionales, sumado a que, en un país de la extensión de Argentina, con amplios sectores sin acceso a Internet, al menos de forma estable, la emisión de recetas puede verse dificultada.Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que la prioridad siempre son los pacientes, y por lo tanto, estará garantizada la continuidad de los tratamientos, ya que la receta de papel se seguirá usando toda vez que la nueva modalidad, por la razón que fuese, no esté accesible.Con estándares de calidad bien definidos, la receta electrónica garantizará que solo profesionales matriculados y habilitados emitan recetas, dijo el vocero de la cartera sanitaria nacional. Además, facilitará la trazabilidad del proceso de prescripción y entrega de fármacos porque simplifica las tareas administrativas. Los promotores de la iniciativa confían en que proporcionará también herramientas a los médicos para tomar decisiones de tratamiento más informadas.El Plan de implementación de la receta electrónica arrancará el 1 de julio y contempla también un plazo de adhesión, registración y adecuación de 180 días. Este comenzará a regir a partir publicación de una disposición del Ministerio de Salud que se publicará esta semana en el Boletín Oficial.El programa abarca, además, la integración y estandarización de los sistemas que se registren para crear una red nacional coherente y eficiente. La estrategia adoptada es integral y evolutiva, lo que significa que se buscará adaptar y mejorar continuamente las tecnologías en uso para asegurar su compatibilidad y eficacia. Según el Ministerio de Salud, se fortalecerán las conexiones entre las distintas plataformas para permitir que las recetas electrónicas puedan ser emitidas, transmitidas y recibidas sin obstáculos para facilitar el acceso y seguimiento de los tratamientos médicos en cualquier punto del país.Indicaron que estará garantizada la protección de la identidad de los pacientes y su información personal, pero al mismo tiempo el sistema permitirá al Estado obtener datos confiables, ordenados y anónimos, de las condiciones de salud de la población lo que orientará las políticas sanitarias y contribuirá a la calidad de los servicios de salud.“La ley del Derecho del Paciente, la ley del Resguardo de Datos personales, la ley de Ciberseguridad, y la ley del Uso de Genéricos, todos estos aspectos se están considerando en el proceso de digitalización de recetas”, agregó la fuente.La implementación de la receta electrónica se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y el Decreto 345/2024 publicado en el Boletín Oficial el 22 de abril pasado que establece la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Receta Electrónica 27553, sancionada en agosto 2020.Esta norma, si bien había sido reglamentada por el Decreto 98/2023 de febrero del año pasado, su puesta en marcha había quedado a medio camino. Con la nueva normativa el actual gobierno estableció la obligatoriedad de la prescripción médica electrónica en todo el territorio nacional.Para mañana, el ministro de Salud Mario Russo convocó a sus pares de los 24 distritos del país a conversar sobre el inicio del programa de implementación de la receta digital.El próximo lunes comenzará a ejecutarse el Plan de implementación de las recetas electrónicas que establece un cambio en la modalidad de las prescripciones de medicamentos, órdenes de estudios y prácticas indicadas por profesionales que, de manera progresiva, empezará a llevarse a cabo a través de plataformas digitales.Esto significa que se inicia una instancia de adecuación. El Ministerio llamó a los desarrolladores interesados a inscribirse en el recientemente creado Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS). Todos los sistemas deberán adaptar sus software, en caso de ser necesario, a los requisitos que estipule el organismo rector que es la propia cartera sanitaria.El ReNaPDiS tiene el objetivo de mejorar los procesos de modernización e interoperabilidad entre sistemas lo que implica la correcta adopción de buenas prácticas definidas por los equipos técnico-sanitarios. Además, en el período establecido para el registro se iniciará la adhesión sucesiva de las provincias conforme se vayan incorporando a esta modalidad de prescripción. “El objetivo es que todas las provincias puedan converger en el uso de plataformas digitales durante este plazo”, aclaró la fuente.El vocero consultado remarcó que “la gente no va a tener ningún inconveniente” cuando comience a regir el plan. “En primer lugar, muchos de los prescriptores, establecimientos de salud o médicos, ya tienen sus soluciones digitalizadas” y estas seguirán vigentes.Pero además, dijo, “establecemos un periodo de contingencia que se ha definido en 180 días lo que nos permite convocar, invitar y contener a todas estas soluciones diferentes de receta electrónica, establecer requisitos de adecuación, de estandarización y de homogeneización de esas plataformas para que puedan ser utilizadas por todos las partes”.El alto funcionario que dialogó con este medio sobre el tema agregó que las eventualidades pueden ocurrir por “una falta de comunicación, ya que todo sistema puede tener una interrupción temporaria y siempre tiene que haber un proceso alternativo de contingencia, porque lo más importante es que el ciudadano no se quede sin la prescripción” de sus medicamentos. Aseguró, asimismo, que el Ministerio contempla que existen “lugares inhóspitos donde nunca hay conectividad o que no hay conectividad temporalmente” por lo que será, en esas regiones, una opción de contingencia que existirá siempre.Más allá de las zonas con menos acceso a la comunicación, durante el período de registración de 180 días, los profesionales que no cuenten con recetarios electrónicos podrán confeccionar recetas en papel y con ellas las personas obtendrán sus medicamentos en una farmacia como hasta ahora. Pero, una vez que todas las plataformas estén inscriptas, esta modalidad permanecerá como condición de excepción en zonas de difícil acceso o sin conectividad.Las farmacias seguirán aceptando recetas según el cronograma establecido en el ReNaPDiS. Esto incluye tanto las recetas en papel como las emitidas a través de plataformas habilitadas o en proceso de adecuación. Durante la etapa de adhesión y registro, los soportes de recetas electrónicas que operan actualmente pueden continuar prescribiendo con su modalidad mientras completan el trámite en el registro. Una vez inscritas, cada receta tendrá un código único que permitirá verificar su autenticidad en todo el país. Este identificador garantiza la transparencia en la dispensación tanto para los pacientes como para otros actores involucrados.En cuanto a la calidad de los datos, el Ministerio informó que se ha actualizado el registro de profesionales de la salud inscritos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Además, se ha implementado un procedimiento de carga masiva para que las jurisdicciones mantengan actualizada la información de los profesionales matriculados y habilitados para ejercer, lo que les permitirá validar la prescripción de recetas electrónicas.El funcionario consultado agregó que existen plataformas electrónicas de pago y otras gratuitas a la que podrán sumarse los médicos, obras sociales, prepagas u otros efectores.A partir de la publicación de la disposición, estará disponible en el sitio web oficial del Ministerio los instructivos para profesionales y farmacias, donde podrán encontrar toda la información detalla sobre la implementación de la receta electrónica y los procesos de registración.El Ministerio informó que viene trabajando con los equipos de las jurisdicciones, los colegios y cámaras del sector de la salud, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Recordó, en ese sentido que la obra social de jubialdos y pensionados, varias obras sociales y prepagas ya vienen implementando modalidades de receta electrónica. (Fuente: Infobae)