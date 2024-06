"Que me devuelvan a Loan": el pedido del padre de Loan en una marcha

Las excavaciones en el jardín de la funcionaria municipal detenida

"Buscando tierra, agua, cielo, todo, y no podíamos encontrar. A la última tuvimos que reventar todo ¿o no?", dijo José Peña a, mientras las personas concentradas en el pueblo cantaban "queremos a Loan" y "justicia federal".Peña, un hombre de pocas palabras, estaba en la marcha, con una bandera en sus manos, pidiendo por su hijo desaparecido. Peña afirmó "estamos conformes con la investigación" que se está llevando ahora y que ordenó la detención de seis personas, entre ellas la del comisario Maciel y la ahora exfuncionario municipal Victoria Caillava.A nueve días de la desaparición de Loan, el niño de 5 años que salió a buscar naranjas y no volvió, se realizan excavaciones en el jardín de la casa de la exfuncionaria municipal detenida por su presunta conexión con el caso. La policía busca rastros del menor que ayude a localizarlo.