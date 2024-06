Qué dijo el DJ Hernán Cattáneo tras la muerte de una mujer durante su show

Sociedad Falleció la mujer que se había descompensado en una fiesta electrónica

La música electrónica se tiñó de luto en las últimas horas. Una joven de 37 años murió en la ciudad de Córdoba luego de haberse descompensado tras ingerir éxtasis en un show del DJ Hernán Cattáneo. La víctima era oriunda de Misiones y se encontraba internada en grave estado en el Hospital de Urgencias de la capital provincial.Al difundirse la noticia del deceso, el artista manifestó su dolor con una historia en su cuenta de Instagram. “Lamento mucho el fallecimiento de Mara. Mis condolencias a su familia y amigos”, escribió en letras blancas sobre fondo negro, para comunicar su pésame ante sus más de 500 mil seguidores.La fallecida había llegado a Córdoba desde la provincia mesopotámica junto a su novio para asistir a la fiesta electrónica que se realizó en el complejo ubicado en el barrio de Talleres Oeste. Su pareja admitió que ambos consumieron una droga sintética antes de ingresar, de acuerdo a lo consignado en el diario La Voz.“Por ahora no hay ninguna persona imputada y una parte de la causa gira a Misiones para ver de donde se adquirió esta pastilla”, indicó el fiscal a cargo de la causa, Carlos Cornejo, en diálogo con Mitre 810. El funcionario judicial, además, confirmó que ya declararon la pareja de la joven y un amigo que los acompañaba.El show se realizó el pasado domingo en el complejo ubicado sobre la calle sobre la calle Mauricio Yadarola. Según informaron fuentes policiales a Infobae, la víctima “sufrió una descompensación” y debió ser trasladada al Hospital Pronta Atención Comipaz, situado entre las avenidas del Trabajo y Patria, y a unos 900 metros del lugar del hecho. Posteriormente, debido al cuadro delicado con el que ingresó, fue derivada al Hospital de Urgencias, donde falleció en las últimas horas.Durante el citado evento, otras 29 personas fueron asistidas, de las cuales dos mujeres debieron ser hospitalizadas. Asimismo, se secuestraron pastillas de éxtasis, dosis de cocaína, marihuana, tussi, ketamina, MDMA y popper, durante un operativo llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), según detalló el portal citado de El Doce.Previo a las dos fiestas en las que Hernán Cattáneo hizo su presentación, desde la cuenta de Instagram del complejo Forja realizaron una publicación destacando las medidas de seguridad para acceder al local. “Está prohibido el ingreso con sustancias ilegales, no comprometas tu ingreso al show”.Referente indiscutible de la escena electrónica en el país, Hernán Cattáneo se ha destacado principalmente en el género del Progressive House. Desde los años 80, ha llevado a su audiencia a viajes sonoros inolvidables a través de sus sets, creando una experiencia musical cautivadora. Su estilo se caracteriza por fusionar elementos melódicos y profundos, y ha dejado una huella significativa en la escena global de la música electrónica. Inspirado por artistas como Frankie Knuckles, Inner City y Derrick May, el DJ ha forjado su camino como uno de los reyes del Progressive House, cautivando a audiencias en todo el mundo con su selección musical única y su habilidad para mezclar de manera imperceptible.