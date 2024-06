Mujer que nació en Gualeguaychú, fue adoptada y busca a su madre biológica

Habitación contigua

Madre menor de edad

Sin rastros

Cecilia Toledo nació en Gualeguaychú. Fue registrada el 22 de agosto de 1978, fue adoptada y ahora se encuentra en la búsqueda de su madre biológica.“Sé que nací en Gualeguaychú, nací en una casa o clínica clandestina, no fue un hospital. Me atendió una partera y fui entregada al momento de nacer, a mis padres adoptivos y estoy anotada como hija legítima de ellos, con fecha del 22 de agosto de 1978”, contó Cecilia.Hoy tiene 45 años de edad, vive en Villa Elisa (La Plata) y emprendió la búsqueda de su madre biológica, tras intentos anteriores que eran suspendidos en distintas oportunidades.“Me enteré de mi adopción siendo grande, a los 20 años. Los datos que tengo son muy pocos, sé que nací en una clínica clandestina con una partera y fui entregada a mis padres adoptivos, fui anotada en el Registro Civil de Gualeguaychú”, señaló Cecilia aEl padre adoptivo de Cecilia falleció hace varios años atrás, y su madre adoptiva acompañó a Cecilia en su proceso y algunos datos que pudo obtener fueron a través de ella. “Mis padres adoptivos siguieron el embarazo, sabían que estaba todo bien, les iban avisando cómo venía. La noche anterior a que yo naciera, los llamaron por teléfono, ellos vivían en Buenos Aires, viajaron a Gualeguaychú, pasaron ahí la noche. El día de mi nacimiento ellos estaban en la habitación de al lado esperando que yo naciera. Nunca tuvieron contacto con mi mamá biológica, hubo un intermediario”, explicó.“No es mi intención condenar o cuestionar a nadie. También hubo una familia intermediaria, Otto y la señora Maruca de apellido Kunath que falleció en 1991 y el marido en 1994, pero no sé si los hijos puedan tener datos. Ella trabajaba en Cáritas”, agregó.Sobre su madre biológica supo que tenía 16 años al momento de dar a luz. “Aparentemente pasó su embarazo en un convento o en un colegio de monjas. (…) Tengo el deseo de que me quiera conocer si se entera, porque cabe la posibilidad de que no lo desee. Creo que ese fue mi miedo todas las veces que intenté buscar. Es una mezcla de tristeza y alegría que uno no puede dividir”, contó Cecilia, sobre la necesidad de completar la parte de su historia que le falta.Actualmente tiene dos hijos de 17 y 14 años de edad y asegura comprender las razones que llevaron a que su adopción se diera de la forma en que se hizo. “Fui muy deseada y por eso entiendo la desesperación de mis padres adoptivos por hacerlo. Ahora que soy mamá lo entiendo. No fue inesperado, había sospechado y escuchado cosas que uno a veces decide anularlas. Lejos de sentir tristeza sentí mucho más amor por mis padres adoptivos, del que ya les tenía. Me pareció un acto de amor gigante”, dijo.En el proceso que emprendió Cecilia, pasó también por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, motivada por el año de su nacimiento en tiempos de la Dictadura en Argentina, sin embargo “no dio positiva la búsqueda por ADN”, aunque su muestra aún es cotejada con cada nueva muestra que ingresa a la base de datos de la Asociación.Sobre los resultados que obtuvo en el último tiempo, señaló que “algunos de los aportes tienen mucha relación entre sí”.“Yo iba a Gualeguaychú a pasear y a ver el carnaval, sin saber que había nacido ahí. Fui dos o tres veces antes de todo esto, pero ahora es diferente”, recordó Cecilia.