Desesperada búsqueda de Loan: dejan postas de dulces y bebidas cada 200 metros

Pasaron cuatro días y cuatro noches desde quedesapareció en el paraje rural Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. La premisa de los investigadores parte de que el chico de 5 años sigue vivo, está solo y perdido en el monte. Por ello, decidieron dejar, con la esperanza de que el niño las encuentre, coma algo dulce y se hidrate. Mientras tanto, el personal encargado de la búsqueda trabaja en turnos de 12 horas peinando la zona., reza el papel escrito con letras negras que está pegado en los conos anaranjados. A los pies de la posta, que se encuentran cada 200 metros, hay varios chupetines y caramelos y una botella con bebida. Todo recurso es válido para que el chiquito no se deshidrate hasta que lo encuentren, publicóA cuatro días de la desaparición de Loan en Corrientes, Roberto Méndez, abogado de la familia, contó en diálogo conque los oficiales a cargo de la búsqueda encontraron un indicio clave. “No quiero adelantar nada para no desvirtuar el operativo, pero, sostuvo.Además, aseguró que, por el momento,, pero no especificó de qué se trata porque está bajo secreto de sumario. “No se pierde la esperanza de que está vivo porque, si el escenario fuese el opuesto, ya hubiera aparecido”, argumentó Roberto Méndez.que se encontraba en el último momento que se lo vio a Loan. Respecto a los sospechosos, Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad de Corrientes, afirmó en: “Laestá en la forma en la que contaron cómo estaban buscando las naranjas: no se entiende quiénes estuvieron ni la forma en la que desaparece”.En esta línea, Méndez complementó: “Luego de lo de las naranjas, el tío le preguntó al matrimonio dónde estaba Loan y ellos contestaron que había quedado en la casa. Después fueron a la casa de la abuela, donde el padre se da cuenta de lo sucedido y comienza la búsqueda. Se estima que se perdió entre las 14 y las 15, pero hay contradicciones en el relato”.Loan se perdió el jueves pasado, cuando luego de ir de visita a la casa de su abuela, un lugar al que no había ido antes; salió junto a su tío, una pareja de amigos del hombre y otros niños a buscar naranjas. El fiscal a cargo de la causa detuvo a estas tres personas por el delito de abandono de persona y permanecen con prisión preventiva. El papá de Loan dijo que él no les dio permiso para llevarse al nene.