Celebraron una misa con cánticos hacia el Gobierno: el descargo del obispo

Otra misa peronista con otro de los"curas villeros". Mons. Carrara, segundo del Mons.Cuerva. Este último tiene el primado de Argentina, también cura villero.

El descargo del arzobispo

A menos de una semana de los cánticos contra Javier Milei en una iglesia del barrio porteño de San Cristóbal, la escena se repitió ahora en Constitución. Otra vez, una misa se transformó en un acto militante kirchnerista, donde se cantó al grito de "La Patria no se vende".En esta ocasión, la situación fue más grave aún porque de la ceremonia participaba el obispo auxiliar y vicario general de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara. A partir del incidente, el Arzobispado tuvo que salir a pedir disculpas.El hecho ocurrió este viernes -día del barrendero- en la parroquia Inmaculado Corazón de María donde se realizaba un homenaje al sacerdote Mauricio Silva, desaparecido en 1977 mientras trabajaba como barrendero. De la ceremonia participaron otros trabajadores del rubro, junto a dirigentes gremiales y sociales.En un video filmado durante la misa se pudo ver cómo varios fieles y sacerdotes entonaron a viva voz el cántico "La Patria no se vende", que es utilizado por la oposición al Gobierno nacional."Como celebrante principal asumo la responsabilidad, y pido humildemente disculpas al que pudiera sentirse ofendido por el mismo", expresó Carrara en un comunicado.Sobre el hecho puntual, se desmarcó e indicó que se trató de algo que comenzó espontáneamente desde el público. "Antes de la bendición final, fui sorprendido por una señora que empezó a cantar 'la Patria no se vende', muchos de los presentes en el templo continuaron el canto por un minuto. Interrumpí, hice la oración y di la bendición y el saludo final", se justificó.Carrara sostuvo que entiende que "algún fiel sencillo podría verse confundido, o incluso molesto por esta situación", la cual "puede interpretarse como politizar partidariamente la celebración de la Eucaristía, que es sacramento de unidad", alegó.Sin embargo, el obispo expresó que "celebrar la Eucaristía es celebrar el Amor, y es necesario que ese amor salga más allá del templo, también en la acción política".En el mismo sentido, ilustró con una reflexión realizada este vieres por el Papa Francisco: "Para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos"."A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política?", cerró el comunicado.