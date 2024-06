Universitarios convocan un nuevo paro de 48 hs para martes y miércoles

Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, docentes y no docentes universitarios de todo el país convocaron este viernes a un nuevo paro de 48 hs para el 11 y 12 de junio y anunciaron que marcharán contra la sanción de la Ley Bases en el Senado. Hemos "perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación", denunciaron docentes universitarios.



El pasado 28 de mayo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunió con los gremios de docentes universitarios y prometió que el jueves 6 de junio la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acercaría una propuesta para solucionar el reclamo salarial. Nunca llegó.



Debido a esta promesa incumplida, este viernes la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) decidió en un plenario de secretarios generales de todo el país convocar junto a la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) el paro de 48 hs y continuar el plan de lucha que vienen desplegando.



“Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la Universidad Pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno”, afirmó el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci.



Si bien el Gobierno otorgó un aumento en el presupuesto para gastos de funcionamientos, la actualización salarial está muy por debajo de la inflación. "En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60 por ciento de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto", afirmó la FEDUN en el comunicado.



El dictamen para presupuesto universitario que se firmó en Diputados

Tras varios intentos en los meses de abril y mayo, distintos bloques opositores consiguieron dictamen por la sanción de la emergencia presupuestaria en universidades públicas y el FONID en el plenario de comisiones de Educación y Presupuesto de la Cámara de Diputados. La intención de Unión por la Patria era votar esta semana, pero debido a la resistencia de la UCR y otros sectores, se pospuso el debate para dentro de un mes.



Dentro del dictamen que los diputados de la oposición buscan rubricar como mayoría en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Educación, se encuentran:



-Declaración de emergencia de las obras sociales de las universidades.

-Ley de Régimen de Financiamiento de Universidades Nacionales.

-Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento.

-Incremento y actualización para las Universidades Nacionales de la Ley de Presupuesto General 2023.

-Declaración de Emergencia Presupuestaria del Sistema Universitario Nacional.

-Ley de Educación Superior, modificación del artículo 58 sobre sostenimiento y régimen económico y financiero.

-Declaración de Emergencia Presupuestaria de la Educación Superior de Gestión Pública.

-Ley de Tarifa Diferencial de gas y energía eléctrica para las Universidades y sus institutos estatales de Educación Superior.

-Extensión de vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente hasta el 2029.

-Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional.