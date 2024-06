Iniciaron demanda para que los seguros no dejen de ofrecer el servicio de grúa

El pasado 24 de abril, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), publicó la polémica Resolución SSN 217.2024, por la cual las pólizas de seguro ya no podrán incluir el servicio de remolque y auxilio mecánico a los usuarios, sino limitarse a hacerlo únicamente para los casos en los que se trate de remolque por siniestros como por daño, incendio, robo o hurto.De este modo,, tal como se expresó en el texto oficial.De acuerdo con la resolución, la nueva reglamentación deberá entrar en vigencia en un plazo máximo de 90 días, con lo cual, en tanto las pólizas que tengan fecha de vencimiento posteriores a esa fecha, cambiarán sus condiciones de servicio al ser renovadas.Actualmente, el mercado de seguros tiene unos 12.000.000 de pólizas con asistencia, y el promedio mensual es de 180.000 servicios, lo que representa casi 6.000 acarreos o asistencias por día. De esos servicios, apenas entre el 10 y el 15% corresponden a siniestros como accidentes o incendios, y el resto son desperfectos mecánicos.En el marco de esta situación,por resolución que afecta derechos de los consumidores.El objetivo de Acuda es obtener la nulidad del artículo 2° de la Resolución 217 que elimina el servicio de remolque cuando no tiene relación con un siniestro como los mencionados sino para asistencia mecánica. Según la entidad,Además de solicitar la nulidad del artículo mencionado, Acuda presentó una solicitud dede remolque en las condiciones anteriores a la entrada en vigor de la resolución impugnada.“Anular por completo lo que estaba,porque van a tener que salir a contratar el sistema de acarreo por fuera del seguro. Nosotros creemos que los problemas que hay actualmente, como la demora en el servicio, es mucho más beneficioso de atacar con la legislación vigente, que con la que está por venir, porque no te lo va a permitir”, dijo Ricardo Espinosa, presidente de Acuda.como son el quebrantamiento de los intereses económicos y desequilibrio contractual, favoreciendo a las aseguradoras y colocando a los consumidores en una posición desventajosa porque tendrían que pagar prácticamente el mismo precio por una póliza que ya no incluye servicios que antes estaban contemplados; la afectación del principio de buena fe ya que los consumidores confiaron en la integridad y estabilidad de los términos acordados al contratar el seguro; y el perjuicio económico debido a que la eliminación de la cobertura de remolque y asistencia mecánica no se refleja en una reducción significativa en el precio de las primas de seguro para los consumidores e implica necesariamente un mayor desembolso para proveerse del mismo servicio por medios alternativos.Hasta el momento, y teniendo en cuenta que todavía quedan más de 50 días para que entre en vigencia la resolución,por desperfectos mecánicos que ofrecerán a sus clientes. Sin embargo hay algunas ideas básicas sobre las que están trabajando.“Estamos negociando con las empresas de acarreo con las que trabajábamos para que podamos ser nosotros mismos los que hagamos la intermediación entre los clientes y ellos, para poder ofrecer el servicio con un costo acorde a la masa crítica que les ofrecemos. Aunque todavía es temprano para decirlo, un servicio de una asistencia mensual o seis anuales en el área del AMBA cuesta contratado individualmente unos $10.000 por mes. Nuestra idea es llegar a una reducción sustancial de esa cifra para ofrecerlo a nuestros asociados”, dijo aun broker que trabaja con varias compañías de seguros.Sin embargo, y a pesar de la fecha del 24 de julio que establece la resolución,, y en compensación les emitirán un endoso por los días que no ofrezcan el acarreo que estaba contratado. “Esa compensación sería equivalente a 23 días y si tenemos en cuenta que a las empresas tercerizadas cobran cerca de $1.000 por auto asegurado por mes, probablemente les devuelvan $700 como mucho”, dijo un prestador de servicios de auxilio y acarreo.Lo que preocupa a las asociaciones de consumidores, como Acuda, es que ante la posibilidad de pagar montos tan bajos como compensación a los asegurados para poder dar de baja las pólizas actuales con vigencia extendida más allá del 24 de julio, algunas compañías decidan dar de baja las actuales pólizas, endosarlas y eliminar el servicio anticipadamente.La resolución publicada en el Boletín Oficial el 24 de abril expresaba que sólo debía darse de baja el servicio de acarreo por desperfectos mecánicos a las pólizas nuevas que se emitan a partir de los 90 días desde la publicación del cambio de normativa, por lo que cualquier cliente que tenga un contrato de seguro vigente más allá de esa fecha no debería ver cancelada su póliza de seguro, ya que esto representaría un incumplimiento de las condiciones contratadas.