Corazón solidario: ex alumno reparó 80 sillas para el colegio del que egresó

Un productor agropecuario de San Salvador, Abelardo Cabrera, reparó y entregó 80 sillas al Colegio “Francisco Ramírez” al que asistió cuando era niño; y proyecta arreglar otras 30 para completar 110 sillas recuperadas.“Todos quienes pasamos por el colegio tenemos un amor propio por la institución y contamos con buenos recuerdos. Sabemos que desde hace años registra una serie de falencias, agravadas con la faltante de sillas porque desde hace muchos años no llega mobiliario”, contó Cabrera a, el programa que se emite porY continuó: “Una noche fui a arreglar una cerradura y debido a que sabía de la problemática por la falta de sillas, pregunté si se podían arreglar las que estaban rotas porque me dio impotencia ver tantas sillas rotas y que falten sillas para los gurises”.“Al día siguiente, pedí para traer 100 sillas para arreglarlas; y a los días traje 50 más para recuperarlas”, rememoró el productor agropecuario. “Compré placas, remaches, pintura, removedor, regatones nuevos, y me propuse recuperar unas 25 o 30. Pero cuando pregunté cuántas hacían falta, me propuse seguir: en una primera etapa, reparé y entregué 51 sillas”, contó Cabrera.“Cuando uno le pone amor y cariño, y con el tiempo que venía lluvioso, dediqué unas cuantas horas a la noche a la recuperación de las sillas, como un hobby”, confesó el productor que, según bromeó, no proyecta dedicarse a la carpintería. “Uno está acostumbrado a trabajar, a hacer de todo”, sentenció el hombre de campo.“Las melaninas estaban destruidas, entones, compré todo a nuevo; salió un número importante, pero las arreglé con gusto y fue una satisfacción porque uno se siente bien colaborando en lo que hace falta, sobre todo con una institución educativa”, fundamentó.En 40 días, Cabrera entregó 80 sillas arregladas al colegio de San Salvador del que egresó. “De lejos parecen nuevas, pero son restauradas”, reafirmó, orgulloso por la tarea cumplida.“Uno ama al colegio y hay que colaborar”, destacó el hombre que es egresado de esta institución educativa y suele reunirse con sus compañeros de cursado; de hecho, instó a otros a continuar con la iniciativa solidaria. Según contó, tiene otras 30 sillas más en reparación, con lo cual, proyecta recuperar 110 sillas en total.