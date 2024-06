En Concordia, varios sectores comenzaron a implementar el horario corrido

Agostina Colman Palma, referente del sector inmobiliario local, contó sobre la iniciativa de poner en agenda nuevamente la necesidad de instaurar el horario corrido en Concordia. Sobre todo en la época invernal.



Explicó que desde varias inmobiliarias se insta y promueve el cambio de horario laboral. "Es algo que excede a nuestro rubro, es una tendencia que probablemente va a llevar unos años, pero que en algún momento, va a llegar a Concordia", según auguró.



Como ejemplo, argumentó que "cada vez son más las entidades que lo eligen y cada vez hay más franquicias y empresas de Buenos Aires que requieren trabajar en horario de corrido".



A su entender, "es algo que es inevitable que llegue y de a poquito nos vamos aggionando, ya que la ciudad es como una capital regional, con mucha gente que viene a hacer trámites, que viene al médico, que viene a hacer compras por el día y realmente creemos que el horario corrido ayuda un montón a empujar toda la economía".



Además, apuntó al "ahorro de luz, ayuda a la seguridad y vemos que el trabajador tiene que tomar la mitad de colectivos para poder llegar a su lugar laboral". Incluso, citó como beneficio que, al menos actualmente, "en el horario de la siesta, el estacionamiento medido no está funcionando, por lo que es más fácil estacionar en el centro de Concordia".



Mencionó que "los empleados tienen más tiempo de descanso y recreación con su familia, porque no tienen que hacer tantos viajes al día, sumado a esto está el tema que vemos que la ciudad es el centro de lo que es las zonas como Benito Legerén, Villa Adela, Villa Zorraquín, La Criolla, Calabacilla, Puerto Yeruá, Colonia Ayuí, Estancia Grande y Puerto Yeruá".



Por último, Colman Palma insistió que esta no es una movida solo del rubro que aglutina a las inmobiliarias, sino que ya están en la misma sintonía un grupo amplio de comercios, profesionales médicos, estudios contables, empresas del ámbito financiero, corralones y farmacias. Todos funcionando en horario corrido, indica Diario Río Uruguay.