Cómo actúa la vacuna contra el dengue en personas mayores a 60 años

Argentina sigue inmersa en el mayor brote de dengue en la historia, con 161 muertos y 232.996 casos registrados, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).Actualmente, 19 jurisdicciones de las 5 regiones del país tienen circulación autóctona de dengue, incluyendo todas las jurisdicciones de las regiones NOA, NEA, Cuyo y Centro, además de la provincia de La Pampa en la región Sur.La vacuna tetravalente contra el dengue del laboratorio japonés Takeda (TAK-003), conocida como Qdenga, fue aprobada hace un año en Argentina por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Y ya había recibido la luz verde por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y los entes regulatorios de Indonesia, Reino Unido, Islandia, Noruega y Brasil, entre otros países que luchan contra esta enfermedad.Aún quedan interrogantes respecto a la eficacia y seguridad de la aplicación masiva de esta vacuna a toda la población. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Grupo Estratégico Asesor de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) del organismo internacional, recomendó el uso de la vacuna TAK-003 para los niños de 6 a 16 años que viven en entornos con alta carga de enfermedad por dengue y alta intensidad de transmisión. Esto significa una vacunación focalizada y segmentada.Esto se debe en parte a que el aval de seguridad y eficacia de la vacuna TAK-003 se obtuvo a través de un programa extenso de 19 estudios clínicos -que incluyó el estudio TIDES, del que participaron más de 20 mil voluntarios durante 5 años- se realizó en la población de niños de países considerados endémicos, en el rango de edad de 4 a 16 años. Sin embargo, por otros estudios “inmunopuentes” presentados se concluyó que puede ser usada en adultos hasta los 60 años.El médico infectólogo Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del Hospital Universitario CEMIC, integrante del Departamento Científico de la Fundación Vacunar y miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) consideró en diálogo conque “la vacuna está aprobada a partir de los 4 años sin límite de edad (al igual que en Europa y Reino Unido), se contraindica en inmunosuprimidos, embarazadas y mujeres que amamantan”.”, completó Bonvehí.En cuanto al grupo etario evaluado en los ensayos clínicos, el infectólogo precisó: “Los estudios de eficacia no se hicieron en adultos mayores porque en estos estudios se requieren adultos de esas edades con y sin infección previa y es prácticamente imposible encontrar en las áreas endémicas, donde se hacen los estudios, personas en estos grupos de edad que no se hayan infectado en el pasado”, precisó el experto inmunólogo.”, cerró el experto.El médico infectólogo Juan Carlos Cisneros (MN 62530) es subdirector del Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires, un centro de referencia especializado en enfermedades infecciosas, y ante la consulta de Infobae sobre si se recomienda la vacuna contra el dengue mayores de 60 años, dijo que la decisión sobre la inoculación está vinculada al estudio clínico que evaluó la vacuna.“El estudio en el que se validó la vacuna, se realizó con personas de 4 a 60 años en el estudio y no se incluyeron grupos mayores. Pero también es cierto que la vacuna se ha aplicado en otros lugares y en esos países donde la ha recibido gente mayor no ha surgido problema”, señaló Cisneros.“Que no se haya incluido a ese grupo etario en el ensayo clínico, implica que aún faltan datos sobre el tiempo de cobertura con la vacuna en personas mayores, y uno puede sospechar que sea más breve. Sin duda los estudios de fase 4 van a dar más certidumbres sobre el tema”, agregó el infectólogo.“En lo personal creo que si un adulto mayor que no está dentro de los grupos de riesgo, consultando previamente a su médico, se puede vacunar. Los grupos prioritarios como diabetes, como obesidad mórbida y demás, tienen que estar dentro de los grupos a vacunarse. Ahora, hay que vacunarse en las zonas que realmente haya alta incidencia de dengue. Por eso el análisis en las grandes ciudades tiene que hacerse con cautela, pero también teniendo en cuenta estos grupos”, precisó el experto.Por eso, hasta que se obtenga la información sobre eficacia y seguridad de la vacuna en mayores de 60 años, la recomendación es consultar con el médico de cabecera de cada paciente, para definir la decisión individual de vacunación.En cuanto a una estrategia de salud pública para evaluar si los adultos mayores deben ser incluidos en una campaña de vacunación, los organismos sanitarios internacionales y nacionales, deberán evaluar más evidencia científica que podría recabarse en los próximos meses, con los estudios de Fase IV, a partir de la aplicación de la vacuna en el “mundo real”.Y agregó: “Brasil, por ejemplo, está vacunando a los niños de primera infancia y adolescentes, con lo cual uno ve que la estrategia ideal tiene que ser analizada país por país y zona por zona. Creo que el Ministerio de Salud de la Nación debe evaluar la estrategia para que en mayo o junio se pueda empezar a vacunar”.Respecto a la vacunación contra el dengue, el titular de la cartera sanitaria de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós precisó hace pocos días: “Sabemos que es una vacuna segura y eficaz para personas entre 4 y 60 años. Lo que estamos discutiendo es cómo aplicar las recomendaciones de la mayoría de los expertos y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.“Es una vacuna que inicialmente debiera usarse con prioridad de manera focalizada y segmentada, donde hay una circulación muy intensiva del virus, es decir, que la tasa de enfermos es muy alta como se ha visto este año en el noreste y noroeste argentino. Y segmentar a los grupos de edad que más se enferman, como hizo Brasil a niños y niñas de 10 a 14 años, o como hizo el norte argentino a jóvenes de 20 a 40 años porque es el grupo que más tiene la enfermedad”, describió Quirós.Quirós anticipó que esperan “para mayo o junio, tener una evaluación científica de cómo evolucionó (la vacunación) en los lugares donde se focalizó y se segmentó, y qué impacto social tuvo. Una vez que tengamos la información científica sobre los mayores de 60 años y cuál fue el impacto en la efectividad del cuidado de la vacuna en el terreno efectivo, es decir en Brasil, Paraguay y en el norte argentino, para los meses de invierno vamos a tener una posición bien clara”, concluyó Quirós.El pasado 7 de marzo, se sumaron al análisis sobre la vacunación las voces de los expertos que pertenecen a la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) en una reunión extraordinaria en el marco del brote que se registra en todo el país.