Vecinal concientizó sobre el Dengue con una charla informativa

La Vecinal “San José de Puerto Nuevo” llevó a cabo una charla de concientización sobre el Dengue en el Centro Cultural La Vieja Usina, con el objetivo de informar a la comunidad sobre la prevención y los cuidados necesarios ante esta enfermedad.En palabras de uno de los integrantes de la vecinal: “Esta iniciativa surgió a partir de dos médicos que son integrantes de la vecinal, quienes manifestaron su deseo de poder realizar una actividad respecto a esta problemática”.En este sentido, Silvina Saavedra, responsable de la misma, destacó a Elonce la importancia de la prevención y el control de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue. “Más allá de la fumigación que el propietario puede hacer en su domicilio, está bien la prevención con repelente en una zona donde yo estoy teniendo casos, pero no me tengo que olvidar de revisar mi casa”, enfatizó.“Hay que revisar el patio, revisar adentro de la casa, que no me haya quedado algo con agua porque ahí es donde se cría el mosquito que transmite el Dengue. No es el del arroyo, no es el de la cuneta, no es el que voy a ver en el barro o en el descampado”, explicó.En relación a los síntomas y la importancia del tratamiento, el infectólogo Francisco Astudillo agregó:No hay que tenerle miedo a la enfermedad, hay que tenerle respeto y actuar en consecuencia de lo que uno va aprendiendo”.Astudillo también destacó los signos de alarma que pueden indicar complicaciones en el Dengue, como