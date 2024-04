Reforma laboral: "Es un avance sobre los derechos del trabajador"

Multas laborales

Indemnizaciones

Nuevas contrataciones

Diputados debate la nueva ley Bases en Diputados. Se trata del segundo intento del oficialismo para avanzar con el proyecto que contiene 223 artículos y que impactará en la obra pública, privatizaciones de organismos del Estado y la reforma laboral.Al respecto, el abogado laboralista Jorge Gogniat, indicó al programa, de, que “estamos preocupados porque vemos que se ha producido realmente un avance sobre los derechos del trabajador que se consiguieron durante mucho tiempo. No escuchamos voces críticas del proyecto”.Indicó que “se produce un traspaso económico importante cuando analizamos un nuevo artículo que establece que para el caso que exista una sentencia favorable en beneficio del trabajador, van a tener hasta 12 meses para pagar la sentencia dentro del juicio, algo ilógico. Y ponen un tope de cálculo de interés de actualización de esa base. Se pone un índice fijo, que es el IPC, más el 3 por ciento anual, pero se le da al trabajador o al condenado 12 cuotas para pagarlo. El trabajador después de haber avanzado tres o cuatro años en un juicio, cuando tiene sentencia favorable va a tener que esperar 12 meses más y va a cobrar su crédito en cómodas cuotas”.Gogniat explicó que en el primer proyecto “se sacaron por completo, pero en el proyecto actual se les pone un límite de 12 salarios. Es el único beneficio que tenía el trabajador cuando después de un juicio entero se comprobaba y demostraba que efectivamente había estado en un período en negro”.Dijo que “las multas afloran y se hacen efectivas después de mucho tiempo que el trabajador viene reclamando. Primero se le reclama al patrón para que se regularice vigente la relación laboral, generalmente el empleador se lo niega. Se hace un juicio que dura mucho tiempo y después de todo eso recién tiene derecho a percibir estas multas en beneficio de su patrimonio. Porque otras sanciones son en beneficio del fisco, de los sindicatos. Así y todo, se dice que existe una industria del juicio laboral”.“Con estas modificaciones, lo que vemos es que al revés de lo que se pretende, que haya menos trabajo en negro, es ponerle un incentivo a los trabajadores para que tengan más trabajadores en negro. Se les va a permitir pagar menos multas y financiar después”, indicó.Al respecto, el abogado opinó que “se modifican, pero no me parece ilógico lo que plantea el proyecto. La ley tiene algunos puntos que son oportunos. Se pueden discutir. Se pone un límite a la prohibición de considerar el aguinaldo en la base de cálculo como mejor salario. Se reconocen los viáticos y eso me parece correcto. Puede haber matices, pero no somos ajenos a la necesidad de reforma de la ley laboral. A lo que si somos ajenos es a este avance indiscriminado que tendrá que soportar el trabajador, desconociendo a la OIT, a la cual la Argentina ha ratificado, y tiene que ver con el principio de progresividad”.“Nos parece una barbaridad y no vemos que organizaciones que protegen los derechos de los trabajadores peguen el grito en el cielo”, dijo.Indicó que “en este proyecto se sacó que para obtener los descuentos de los trabajadores iban a tener que tener los sindicatos la conformidad del trabajador. Esa cláusula se sacó y queda un descuento compulsivo que se le hace al trabajador en beneficio de los sindicatos”.Por otra parte, mencionó que “cuando al trabajador se le reconoce que estuvo en negro se le otorgan solamente la posibilidad de que le blanqueen 60 meses, es decir, 5 años de trabajo, con una base de un Salario Mínimo, Vital y Móvil, es decir, es una burla. Si el trabajador estuvo en un convenio donde tenían sueldos razonables, se va a jubilar con una magra jubilación porque le permiten licuar esa deuda y declarar solo cinco años”.El abogado indicó que “las perspectivas son buenas. Podemos discutir si esta posibilidad de que haya trabajadores independientes como monotributistas va a beneficiar o no, creo que hay que hacer algo. La situación para los patrones es una carga social muy importante, pero puede que no sean esas las medidas”.Indicó que “hay puntos que se pueden discutir para las nuevas relaciones. El estado no aporta ni cobra para las nuevas contrataciones, le hace pagar todos los costos de las nuevas contrataciones al trabajador renunciando a las multas que tenía de hecho o a las duplicidades indemnizatorias. Los trabajadores van a financiar el sistema”.“El trabajador pierde derechos totalmente. El capítulo de la Reforma Laboral tiene artículos que merecen ser sancionados, pero otros no. Votarlo en forma general, con todo el paquete, es votar las cosas buenas y las malas, perjudicando a los trabajadores”, dijo.Remarcó que “si sale por ley va a ser muy difícil tachar algún artículo de inconstitucional. Podría empezar a pensarse que esta ley puede ser violatoria de la Convención de la OIT y del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero será una tarea más difícil”.“Hoy en día el IPC de marzo fue del 11% y al trabajador se le está actualizando el crédito laboral a través de la tasa activa del Banco Nación, que en marzo fue del 5,75%. El trabajador que tenga crédito laboral a reclamar, en marzo perdió el 50% de actualización. Si ahora se le pone otro tope del IPC más un índice anual, es una barbaridad. El presidente se contradice, está regulando con el bolsillo del trabajador”, finalizó.