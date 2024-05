Menos casos de dengue, pero persisten los mosquitos: a qué se debe

Medidas de prevención

Operativos de fumigación

Los casos de dengue disminuyeron en Paraná, pero la ciudad sigue lidiando con una gran cantidad de mosquitos. La municipalidad continúa con los operativos de fumigación para controlar la población de estos insectos.Silvina Saavedra, médica veterinaria y especialista en epidemiología, explicó aque "estamos viendo muchos mosquitos y el que más se ve es el común que está en el aire libre. Este mosquito se va adaptando a los cambios de temperatura. Se dice que a partir de los 5º grados de temperatura es cuando empezamos a ver que la población de mosquito comienza a disminuir".Saavedra también destacó que "otro de los factores es que, hace una semana atrás, tuvimos unaAsimismo, detalló que "este mosquito común se denomina Culex. También se puede ver otro que es un poco más grande, llamado Psorophora y albifasciatus, que está en zonas más salvajes. En tanto, el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, se reproduce en el domicilio".En este sentido, para evitar la proliferación de mosquitos, recomendó "hacer circular el agua para que no se reproduzcan. Otra de las diferencias entre los mosquitos comunes y los Aedes es que el común te pica a través de la ropa yLa especialista añadió que "lo que más ayuda a que no se transmita el dengue es que nos comenzamos a vestir con ropa larga, medias, y el mosquito no pica. Eso es lo que más favorece a que no se transmita la enfermedad. Porque en nuestros domicilios muchas veces, adentro de la casa, tenemos plantas en aguas o recipientes que hacen que tengamos el mosquito durante todo el año".Saavedra enfatizó la importancia de la descacharrizacion y mantener un patio ordenado, ya que "esta es una época de roedores, porque estos ingresan a los domicilios y si tengo el patio ordenado, colabora con que no ingresen".La municipalidad de Paraná continúa con los operativos de fumigación en distintos barrios de la ciudad. La semana pasada, las acciones se realizaron en la zona de Bajada Grande y Almafuerte. "Mañana estaremos en Paraná 14. Se están priorizando los barrios que tienen cercano arroyos ya que ahí hay gran población de mosquito", concluyó Saavedra.