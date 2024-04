Repelentes e insecticidas, los productos para combatir el dengue en Paraná

Hubo 1.900 casos en Entre Ríos según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud de Entre Ríos. A raíz de esto, en Acqua Limpieza hay productos como repelentes e insecticidas para evitar la propagación.En primera instancia, aclaró a qué público va orientado su negocio: “Tenemos abierto el local a todo el público, tanto minoristas como revendedores. También trabajamos atendiendo a las escuelas y las instituciones”.Sobre las alternativas que tienen al público, aseguró: “”. Posteriormente, hizo mención que nombrando a Elonce regalarán un litro de insecticida contra mosquitos. Sobre la medida optada, afirmó: “Es para colaborar un poquito con todo lo que está pasando, para ayudar a la gente. Los repelentes no se consiguen, está complicado porque no ingresa al país. Es nuestra manera de ayudar”.Sobre una de las opciones para evitar la propagación del dengue, señaló: “Estamos vendiendo un insecticida para mosquito e insectos voladores. Lo pones en la máquina o simplemente pulverizar. Podes tirar en todo lo que es patio, jardines, en los desagües. No es dañino para mascotas”.También indicó que para las plantas, “lo recomendado es el insectisol verde, que es exclusivamente para las plantas para no dañarlas”.También “hay un repelente a base de citronela, tiene alcohol y podes limpiar hasta los pisos”, recomendó.Para poder realizar pedidos al local, el número de atención al público es 3436206656. Realizan envíos a domicilio.