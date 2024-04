Colectivos: Asamblea Ciudadana redactará documento con soluciones al conflicto

Hoy se llevó a cabo una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista en su sede, a raíz del encuentro que mantuvieron con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, el pasado jueves. En este caso, la presencia de los distintos integrantes avanzó en la elaboración de un documento con posibles soluciones.Clelia Zapata, en primer lugar, expresó la postura de la Asamblea: “. Por eso, este jueves tuvimos una reunión con la intendenta, Rosario Romero, y la secretaria de transporte, Katherina Stickel, y el concejal Enrique Ríos”.“La Asamblea lleva siempre si hacemos críticas y hacemos observaciones, pero siempre llevamos una acción propositiva”, explicó. Como resultado del cónclave, afirmó “Salimos conformes porque coincidimos en muchas cosas que le planteábamos y que creemos que estamos por el mismo camino”. En detalle, expresó que por ejemplo,. Por ejemplo, que se cree un ente en el Área Metropolitana. La intendenta siempre habló que si las ciudades vecinas no colaboraban y no hablaban a la provincia, porque dependen de ella, íbamos a tener que terminar solucionando el problema para Paraná”.Asimismo, aclaró que este tema debe ser hablado con otros municipios: “En el fondo no es esa la solución que uno pretende, sino generar un ente para el Área Metropolitana donde estemos incluidos todos. Eso lo propone la Asamblea y Romero también está de acuerdo, pero también hay que debatirlo con los demás intendentes de las ciudades de Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull”.Por ese motivo,”.Esteban Rossi, otro de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, explicó: “Lo que estuvimos trabajando recién en la reunión que desarrollamos es que en la elaboración de ese documento que queremos hacer público es plantear que la ciudadanía necesita y requiere de la elaboración de un plan estratégico de movilidad, en donde el transporte público esté incorporado. Nosotros tenemos un montón de propuestas con el transporte público de pasajeros, pero también entendemos que la movilidad implica a los trenes que comunica a Paraná con el Área Metropolitana y la movilidad activa que está circulando por Paraná.”, cerró la idea.“Hemos logrado que se trate por el Concejo Deliberante la accesibilidad a la tierra y pasó a comisión. En la próxima sesión, darán a conocer detalles de lo que resuelve la comisión legal. Lo que pedimos es conocer previamente a qué soluciones llegaron porque es un tema preocupante y nos interesa”, explicaron desde la Asamblea al referirse a otra temática habladas en la reunión como las tierras.