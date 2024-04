Video: Robó una mochila y celulares durante un evento de danza en la Vieja Usina

Un evento para festejar el Día Internacional de la Danza se llevó a cabo este domingo en la Vieja Usina. Participaron distintas academias de baile que deleitaron con su arte.Pero durante el encuentro se registró un robo. Una cámara de seguridad captó el momento en el que una mujer se robó un celular y una mochila, en la que había otros dos teléfonos, una cadenita de oro y otras pertenencias.Florencia Fernández, directora de Espacio Danza, la academia a la cual asisten las bailarinas que sufrieron el robo, contó aque “fue un evento muy lindo, lamentable el hecho que ocurrió. Robaron la mochila de una alumna, que adentro tenía dos iphone, una cadenita, perfumes y demás. Junto a la mochila también había otro celular”.El robo “ocurrió justo cuando las chicas salieron a bailar. La señora se metió y sacó las cosas. Se robó las pertenencias en cuestión de segundos. Estaban todas las mochilas juntas, había personas alrededor. Pasó desapercibida. Están todos difundiendo para ver si podemos localizar a esta mujer”.“Son pertenencias de las chicas muy costosas. Es un hecho lamentable. Pedimos que quien tenga información al respecto se comunique al 3435163731. Los celulares robados fueron bloqueados, no le van a servir para nada. No sabemos si participaba del evento o si directamente entró a ese sector”, dijo.“Esto opacó el evento, porque realmente la idea era mostrar lo que trabajamos todos los años junto con mis colegas y conmemorar esta fecha. Fue un evento muy lindo, gratuito, para promover el arte, pero lamentable el hecho de que se descuida a los artistas. No se cuida el sector de los camarines, el acceso. La gente a veces tampoco respeta el sector de los artistas, que puede haber niños cambiándose y demás. Hay sector para artistas y para público”, agregó.