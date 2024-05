Un accidente de tránsito, entre un auto y una moto, ocurrió en las avenidas Ramírez y Don Bosco de la capital entrerriana. El hecho se produjo en horas de la mañana, dejó como saldo un joven herido e importantes daños materiales.

Según se conoció, un automóvil- VW Gol Tred, en el que se trasladaba una mujer, circulaba por avenida Ramírez y al llegar a la intersección con avenida Don Bosco frenó cuando el semáforo pasó a rojo y una moto que venía detrás la chocó.La conductora del auto, precisó a Elonce que “el semáforo cambió a rojo, frené, pero el motociclista me embistió de atrás. Se trataba de un muchacho que repartía paquetes y no tenía seguro”.En este sentido, resaltó que producto del fuerte impacto, el joven fue trasladado al hospital debido a que tenía un golpe. “Me asusté mucho por el chico, pero afortunadamente no pasó a mayores”.Al ser consultada sobre el motivo del choque, la conductora del auto aseguró: “