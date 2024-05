Pacto de Mayo: Francos reconoció que el gobierno baraja una nueva fecha

El ministro del Interior, Guillermo Francos, subrayó que la fecha en que se concretará el pacto originalmente previsto para el 25 de mayo "es algo que el Presidente (Javier Milei) tiene que decidir" y reconoció que una de las posibilidades es el 20 de junio en Rosario.



"La fecha del 25 de mayo (para la firma del Pacto de Mayo) el Presidente decidirá si lo hace o no, si lo posterga", sostuvo el funcionario nacional.



En declaraciones a La Nación+, el integrante del Gabinete reconoció que una de las fechas a elegir podría ser "el 20 de junio en Rosario, en el Monumento a la Bandera".



"Tiene un efecto simbólico importante, porque la bandera nos une a todos. Es algo que el Presidente tiene que decidir", expresó el titular de la cartera política.



Al referirse al tratamiento de la Ley Bases en el Senado, Francos manifestó: “Esperemos que el dictamen esté aprobado la semana próxima. Está sufriendo algunas modificaciones, incluso algunas mejoras”



"Este trámite también genera clarificaciones, mejoras en la ley, que me parecen positivas y lo demoran un poco más de lo previsto. El Presidente había pensado en el 25 de mayo como fecha simbólica para hacer un pacto sobre la base de estas dos leyes (Bases y el Paquete Fiscal) y avanzar", añadió.



Y remarcó: "Estamos cerca de la ley. Hay vocación por avanzar".



Pese a las demoras en la aprobación, el ministro del Interior resaltó que "no es importante el plazo en el que se sancione la ley, sino los efectos que tiene".