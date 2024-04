Cooperativa de trabajo afirmó que es “crítica” la situación de recicladores

La quita de varios subsidios a nivel nacional repercutió en varios sectores de la ciudad de Paraná. Uno de ellos son el sector de recicladores de basura. Un total de 150 trabajadores se vieron afectado por la falta de un ingreso. Por ese motivo,dialogó con Evelina Kloster, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que detalló cómo se encuentra la situación en la capital entrerriana.En primera instancia, comentó cómo es la situación de los cartoneros: “Es muy difícil la situación, está siendo muy crítica. La Cooperativa Recicladores del Paraná hace cinco años que viene sosteniéndose en la ciudad juntando materiales reciclables que, de otra manera, terminarían en el volcadero o en el río. Gracias al servicio que brinda la cooperativa, todos esos materiales vuelven a la industria”.En consonancia, profundizó la problemática del sector: “. No solo con la situación nuestra, sino con todo el sector cartonero, pero eso no sucede. Ha habido algunos intentos, pero no se materializan y no se traducen en cosas concretas que les mejoren las condiciones a los cartoneros”.“La mayoría de las personas lleva material que junta en la calle, sea cartón o plástico. Lo llevan a nuestros centros verdes, se clasifica y se vende directamente a la industria.”, cerró.