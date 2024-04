Weiss: “Colonia Avellaneda viene siendo marginada desde hace muchísimos años”

La semana pasada existió una reunión en la Casa de Gobierno entre el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto al intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, en la que se comprometieron a trabajar en conjunto algunas necesidades claves del municipio.Este lunes, el intendente visitó el programa, que se emite por, en la que remarcó los principales puntos de la charla con el titular de la Gobernación de Entre Ríos, como así también la gestión de Javier Milei en Nación y los detalles de la última reunión de la Liga de intendentes del Partido Justicialista (PJ).En primer lugar, dejó atrás las diferencias partidarias entre Rogelio Frigerio y él: “En las campañas suceden muchas cosas, pero somos respetuosos de la democracia. Hay que respetar que los procesos de elecciones se dan en democracia y que posteriormente la gente elige a nuestros dirigentes. En nuestro caso, el gobernador es Rogelio Frigerio. Hoy debemos velar por la gestión y el sacrificio de cada uno de nosotros para poder hacer que el pueblo entrerriano y el coloniense esté como se lo merece”.En detalle sobre la charla que mantuvo con el gobernador de Entre Ríos, el jefe municipal señaló: “”. Entre las aristas más destacadas, confirmó que fueron “”.También otro punto clave fue el reclamo de la actualización de la coparticipación: “No es culpa del que gobierna hoy, data de mucho tiempo”. En ese sentido, aclaró que “”.Por ese motivo, el caso de Colonia Avellaneda es que “recibe desde ese tres por ciento recursos por una ciudad de tres mil habitantes, que data del registro del INDEC del 2010”. Por eso, explicó que “la actualización del algoritmo para redistribuir ese 3% que viene de Nación, a Colonia Avellaneda todavía no lo hicimos”.En relación a la recuperación del trazado vial, sostuvo: “”, precisó. Por esa razón es que explicó que se “requiere de fondos provinciales o nacionales porque ningún municipio ejecuta obras con fondos municipales. Los programas nacionales o provinciales son los que los pueblos chicos necesitan para la trama vial”.Sobre la reflexión de la reunión con Frigerio, aseguró: “”.“En materia de transporte, no podemos, en mi caso, llamar a licitación y resolver la situación de transporte de Colonia Avellaneda con Paraná. Si San Benito, Oro Verde y Paraná hacen lo mismo vamos a tener cuatro o cinco líneas de colectivos con cuatro prestaciones distintas. Lo único que genera es elevar el costo del boleto.”, explicó sobre lo que sucede en el conflicto de transporte.Por otro lado, ponderó el crecimiento de la localidad: “Colonia Avellaneda tiene más de 116 años y recién tiene el desarrollo en los últimos trece y se dio gracias a la incorporación de las viviendas. Celebro que todos los vecinos paranaenses y de la región que encontraron su casa propia en la ciudad y que llegaron con pavimento, cordón cuneta, luminaria y escuelas para la cantidad de vecinos que se incrementaron por las viviendas”.Como respuesta, el mandatario provincial esperará los resultados del INDEC para “actualizar cuanto antes la coparticipación de nuestra ciudad y en caso contrario, si eso se demora más, un abordaje o un censo local que nos pueda arrojar una actualización cuanto antes”.La reunión con la Liga de intendentes del PJ tuvo a Ariel Weiss como uno de sus participantes. En la misma se dialogó sobre “la temática de Colonia Avellaneda en cuanto a lo presupuestario y un trabajo con los legisladores con lo que es materia de desarrollo metropolitano. Es la necesidad de que el gobierno provincial aborde políticas provinciales en temáticas que son de la provincia”.Por otro lado, cuestionó la forma de gestionar del Gobierno nacional en los primeros meses: “La sociedad necesita respuestas concretas. La gente la está pasando mal, tiene hambre, se está quedando sin laburo”. En el caso particular de Colonia Avellaneda, explicó: “. Presupuestariamente cuenta con un camión recolector de residuos, un tractor, siete motos guadañas, una camioneta, dos camiones volcador y ese es el equipamiento que el municipio tiene”.