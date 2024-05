Fouces: “Los clubes pretendemos políticas más a largo plazo”

El impacto de las medidas del gobierno provincial

Proyecto de sponsorización, la idea que trabajan clubes amateurs

Sociedad Clubes entrerrianos emitieron documento con preocupaciones y exigen respuestas

Los clubes entrerrianos se vieron afectados por los incrementos altos de las boletas de luz y gas, además de sufrir problemas diarios de otras índoles. Por tal motivo, comenzaron reuniones en Paraná y recientemente el viernes pasado ocurrió una nueva en la sede del Club Atlético Parque, en Villaguay. Por tal motivo,, actual presidente del Club Atlético Estudiantes (CAE), visitó, que se emite por, para comentar las preocupaciones y temas en agenda de esas reuniones.En primera instancia, habló del crecimiento exponencial del reclamo tarifario y de otros problemas de los clubes de la provincia: “Fue un movimiento que se dio totalmente espontáneo y eso lo legitima aún mucho más. La primera reunión fue hace mes y medio y empezaron ocho clubes que estuvimos en Olimpia. Básicamente son clubes y directivos que nos conocíamos por otras actividades. Cuando empezamos a recibir boletas de servicios porque cada uno veía en su club el mismo problema que eran boletas exorbitantes –en algunos casos, dos veces lo que se había pagado la boleta anterior-. Nos empezamos a comunicar y eso decantó en una reunión informar para charlar. De esa reunión, se enteraron otros clubes, nos empezamos a comunicar sobre qué pensábamos hacer. Ya en la segunda reunión éramos 48 clubes y después empezó a trascender a nivel provincial. Se empezaron a comunicar clubes del interior con la misma problemática y otras dos o tres que surgen que son comunes a todos. Terminó con una reunión el viernes pasado en Villaguay, donde había 100 clubes en toda la provincia.Por otro lado, también tenemos ese hecho de que no somos entidades con fines de lucro, por lo tanto, los clubes trabajan para administrarse y brindar el servicio”.“Lamentablemente, para los clubes más chiquitos es más difícil la situación y les cuesta mucho cobrar la cuota social. No podes dejar un chico en la calle porque no puede pagar la cuota social. Estaba hablando con el presidente de un club con más de 100 años que me decía ‘les estoy cobrando a los chicos porque algo les tengo que cobrar por un sentido de identidad y compromiso con el club. Estoy cobrando dos mil pesos de cuota por mes, menos de lo que vale una gaseosa y no me la pueden pagar y no los puedo dejar que no vengan a entrenar al club porque lo estás largando a la calle a los chicos con todos los riesgos que eso tiene”, señaló.Por tal motivo, manifestó: “Ese rol que cumplimos los clubes no la cumple nadie más, ni en lo público ni en lo privado. Nosotros entendemos el cambio de paradigma y e coyuntura que se está dando a nivel nacional en el concepto de que cada uno se tiene que arreglar por sus propios medios. También lo que le estamos reclamando a quienes están gobernando, a quienes les tocó recibir este problema. No es responsabilidad de ellos ni mucho menos de la provincia. Necesitamos que se nos den las herramientas para poder sobrellevar esta situación. No es dinero ni nada”.Acerca del anuncio que hizo Rogelio Frigerio, comentó: “Aparentemente hubo una reunión con los intendentes que va a llevar un subsidio que hoy tiene la luz para algunos clubes que tienen que tener convenio con el Consejo de Educación, que del 35% lo va a llevar al 45%. Todo eso es bienvenido, pero es absolutamente insuficiente porque quiere decir que si un club que pagaba 70 mil pesos de luz y hoy le llego $400.000 o $500.000 con este subsidio va a empezar a pagar $250.000. Sigue siendo igual una fortuna inalcanzable”.No existen, la ley está inactiva hace 15 años, que se dejó de aplicar de un día para otro. Preveía un Consejo Provincial del Deporte integrado por distintos sectores de la vida social de la provincia que hacía que se piense y se programe la cuestión deportiva. Eso dejó de existir en 2009 y al día de hoy está inactivo. Se necesitan otras herramientas en el 2024. Frente a la realidad nacional que estamos viviendo, necesitamos otro tipo de herramientas”.Consultado sobre un proyecto de sponsorización, Fouces precisó: “Es una ley que existe en el país y en la región.”. En esa línea, enumeró que un club “necesita canchas, que esas canchas estén iluminadas, que tengan los pisos adecuados para practicar el deporte y no haya riesgo físico de los deportistas, necesitas vestuario, agua caliente, capacitación en los entrenadores. Eso es la infraestructura deportiva”.Sobre la posible aplicación en Paraná, el dirigente señaló que “es una ley que la vimos funcionando muy bien en ocasión de un viaje de nuestro club a Chaco. Nos encontramos con un panorama impensado y que no se condice con la realidad económica de la provincia. Te quiero decir con un gran desarrollo de infraestructura y nos ponemos a averiguar y ellos tenían desde el 2009 una ley que consistía en la sponsorización de los contribuyentes de un pequeño porcentaje de lo que son sus historias impositivas provincial poder contribuirla al club, avalando o patrocinando un proyecto concreto y autorizado por la autoridad de contralor, que es del Estado y es la Secretaría de Deporte en el caso de Chaco”.”.Por otra parte, zanjó diferencias con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): “. Por lo contrario, el proyecto que se quiere impulsar en Entre Ríos dista lo contrario: “Si uno quiere patrocinar a X club para colocar la iluminación, es algo altruista y una contribución porque querés desarrollar el deporte, pero no te da ningún tipo de derecho sobre el club”.