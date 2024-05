Fatal accidente en Panamericana: buscan a un cuarto conductor que se fugó

Policiales Confirman identidades de madre y niña muertas en accidente en la Panamericana

La Justicia sigue investigando elocurrido este domingo en ladonde murieronPara el fiscal Gastón Larramendi, una de las hipótesis involucra a unque, tras el accidente, habría huido de la autopista sin dejar rastros.perdió el control después de que unse metiera en su camino.El camionero intentó esquivarlo, pero terminó volcando. El contenedor que llevaba detrás cayó violentamente sobre el autoen el que iban Quirno y sus dos hijos. La conductora y su nena de 10 años murieron en el acto, mientras que el menor de 12 quedó internado y este lunes le dieron el alta.Pero en las últimas horasque menciona alque habría hecho una maniobra imprudente que terminó de la peor manera. Esta hipótesis está siendo analizada por la fiscalía. Se pidieron las cámaras de seguridad, pero hasta el momentopero en ellas no se encontraron indicios de alguien que haya descrito a este vehículo. Según pudo saberfue el que manejaba el Peugeot 206 el que mencionó a esta persona. Dijo que venía muy rápido y que lo esquivó, provocando un choque en cadena.En medio del siniestro, el camionero perdió el control y fue desde el carril lento al rápido donde impactó contra el Toyota Corolla. “A raíz de la maniobra, para contener la carga, se quebró el brazo izquierdo”, había detallado el fiscal el lunes por la mañana.Además, indicó que investigan sidebido a que el acoplado se desprendió fácilmente, y que posiblemente no estaba bien ajustado. El container estaba vacío, pero de igual forma se dio vuelta cuando el camionero hizo un movimiento brusco para frenar la marcha.Producto del choque, Sol y Camila quedaron atrapadas en el Corolla y murieron aplastadas.Con las pocas fuerzas que tenía,para que puedan avisar a su papá de la tragedia. Federico Centeno, un reconocido empresario, iba en otro vehículo y llegó minutos después al lugar.La causa está caratulada comoEn principio, solo el chofer del camión estaba imputado, pero la causa cayó también para el conductor del 206, pero ahora podría haber un nuevo involucrado en caso de comprobarse la versión de este último. No obstante, la fiscalía también baraja la posibilidad de que sea una