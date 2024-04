Baja la temperatura: cómo afecta a la circulación de los mosquitos

Desde hace algunos días se registran temperaturas más bajas en la región y para las próximas jornadas se pronostica que seguirán disminuyendo. Esto podría interpretarse como una posible vía de escape a la ploriferación del mosquito del dengue, pero sin embargo, estas condiciones no serían las suficientes para que comiencen a desaparecer los aedes aegypti.



Si bien especialistas aseguran que el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue, se ralentiza con el frío, no se detiene por completo. Sumado a esto, para el fin de semana se anticipan lluvias y nuevamente, tras la inestabilidad, habrá que prestar atención y descacharrar recipientes.



“Un solo día de bajas temperaturas no alcanza para la baja de circulación de los mosquitos. Se necesita tener una temperatura inferior a 15ºC por unos cuatro o cinco días”, informó Francisco Astudilla, médico infectólogo a Elonce.



Remarcó que “a pesar de que las temperaturas bajen las larvas pueden seguir viviendo. En ausencia de agua los huevos pueden seguir viviendo un año entero. Por más que la temperatura baje, que los mosquitos no circulen tanto, hay que descacharrar nuestras casas, porque si no el problema se renueva el año que viene”.



“Con las temperaturas altas en tres o cuatro días las larvas son mosquitos y con temperaturas bajas pueden vivir hasta 15 días. El ciclo se sostiene y somos nosotros los que lo sostenemos, a eso hay que entenderlo. Una vez que sacamos las larvas no pueden pasar al siguiente ciclo y ser un mosquito adulto, por lo tanto, el ciclo se corta. El agua de los floreros y demás se debe ir cambiando periódicamente”, resaltó.



A pesar del cambio de estación, el riesgo de contagio de dengue persiste en Argentina, y es fundamental que la población continúe con las medidas de prevención para combatir la proliferación de mosquitos.