Gemelas argentinas: el estado de salud de Leila y cómo sigue la investigación

Les decían “sudacas”

Internacionales Las desgarradoras cartas de las gemelas argentinas que se arrojaron de edificio

Relevaron de su cargo al director de la escuela

Internacionales Amiga de las gemelas argentinas habló sobre el acoso que sufrían en la escuela

De la mano, las nenas de 12 años se arrojaron desde el balcón de su casa en Sallent, un pueblo catalán a 74 kilómetros de Barcelona.Su hermana sobrevivió.Hoy,. Comenzó, de a poquito, con tratamientos de rehabilitación.Llegó al hospital Parc Taulí de Sabadell con la mandíbula destrozada, numerosas fracturas y un pulmón comprometido. Ahora mejora una pizca cada día.De los tiempos de su recuperación depende cuánto más permanecerá con sus papás y su hermano Amadeo, de 10 años, en España.Leila está internada desde el 21 de febrero, cuando al volver del colegio resolvió que no iba a dejar sola a su hermana en la decisión de terminar con el tormento que soportaban en la escuela. Vivían agobiadas.Por eso, ese martes de febrero, cuando volvieron del colegio, escribieron cartas de despedida, arrimaron dos sillas a la baranda del balcón y saltaron.“Saben lo que yo amo a mi hermana,yo vi todo el bullying que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar adonde ella quiere”,escribió Leila., decía la carta que dejó Alana.Por recomendación del abogado que los representa, ni Lucas ni Maia, la mamá de las nenas, hacen declaraciones. Se blindaron en el silencio desde el comunicado que circuló los primeros días de marzo en el que hacían saber que sólo hablarían a través de su abogado “por respeto a la intimidad y la memoria de sus hijas” y para no entorpecer la investigación judicial y policial.La Consejería de Educación catalana, por su parte, resolvió relevar de su cargo al director del Instituto Público Llobregat de Sallent, donde Alana y Leila cursaban primer año de la ESO, la Educación Secundaria Obligatoria, según la legislación española.La secretaria general de Educación de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Gomà, aclaró que la medida se aplicará a partir del próximo año lectivo. En España, las clases comienzan en septiembre y terminan en junio."Pensamos que es una medida positiva, que sirve para dar un cambio y respiro al instituto que está muy afectado. Ha sufrido mucho estos acontecimientos", dijo la funcionaria.Aclaró, además, que se elaboraron siete informes -de la inspección educativa, de la inspección de servicios, de la dirección del colegio, del equipo de orientación pedagógica, de la orientadora, de la tutora y también de la USAV (Unidad de Soporte al Alumnado en Situación de Violencia)- que estarán a disposición del juzgado.“Un suceso trágico como éste es un fracaso colectivo como sociedad”, dijo aen una entrevista exclusiva el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès.En la página de Facebook del Instituto Llobregat de Sallent, la última publicación es de enero de 2016. “Gran participación para la conferencia sobre bullying. ¡Muy interesante!”, se lee sobre tres fotos de la platea que asistió a la charla.Desde el 21 de febrero de este año, el posteo recibió más de cien comentarios condenatorios que no perdonan la macabra paradoja.