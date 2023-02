Gemelas argentinas: el gobierno de Cataluña admitió que el sistema "fracasó"

El salto al vacío, la tragedia, la polémica

"Es obvio e incuestionable que algo ha fallado", sostuvo este martes la portavoz del gobierno de Cataluña, Patrícia Plaja, al referirse al caso de las gemelas argentinas que saltaron desde un balcón tras ser víctimas de acoso escolar. Una de ellas murió y otra sigue internada.La vocera pidió disculpas en nombre del gobierno regional, habló de un "fracaso del sistema" y se comprometió a llegar "hasta el final" para esclarecer qué pasó y qué mecanismos de prevención no funcionaron.“Pido disculpas en nombre de todo el Govern, porque el suicidio de un menor de edad es un fracaso del sistema. Es obvio e incuestionable que algo ha fallado si estamos en este punto”, sostuvo en conferencia de prensa.Según recoge el medio local Regio 7, la funcionaria subrayó que hubo "un conjunto de efectos adversos" que no fueron detectados a tiempo para evitar hechos "tan trágicos"."Nadie podrá reparar el dolor causado a los padres, pero es necesario llegar hasta el final, sin fisuras, para saber qué ha pasado", reiteró y sostuvo que ante la gravedad del caso "es necesaria una respuesta comunitaria".La portavoz añadió que la responsabilidad de proteger el centro educativo es "compartida", para que la escuela siga siendo un "espacio de seguridad"."No re-victimizamos al centro porque esto no ayuda a nadie", agregó y pidió que se investigue "hasta las últimas consecuencias": "No hay debate, algo ha fallado", insistió.Por su parte, el responsable de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, lamentó el lunes el caso, aunque insistió en que el instituto al que asistían las jóvenes “no detectó ninguna situación específica de acoso escolar".Cambray aseguró que se está “recogiendo toda la información sobre lo que pudo pasar”, y que se está desarrollando una investigación paralela a la que viene realizando los Mossos d’Esquadra. A su vez, afirmó que "no se descarta ninguna hipótesis".En tanto, este martes en Barcelona y frente a las instalaciones escolares donde concurrían las gemelas argentinas, se desarrolló un reclamo de Justicia con una marcha del silencio."Todos tienen que salir a la calle. Incluido los profesores y preceptores. Queremos hablar con las autoridades, pero no nos atienden. Esto es una vergüenza lo que ha pasado, es inhumano lo que ha ocurrido", se quejó una de las manifestantes españolas en charla con el canal TN.El martes 21 las gemelas argentinas de 12 años decidieron saltar de un balcón de un tercer piso del edificio en el que habitan en el municipio de Sallent, en las afueras de Barcelona. Una de las menores murió y la otra se encuentra internada.Desde entonces, la polémica quedó instalada. La hipótesis más fuerte que maneja la policía local es que sufrían bullying en el colegio donde estudiaban y que las autoridades desconocían la situación. Según una de las inspecciones, "el colegio desconocía el bullying".La familia argentina vive en la localidad de Sallent desde el 2020 y el caso provocó una fuerte conmoción en esa localidad de poco más de seis mil habitantes.Dicha tragedia reabrió una gran polémica en España: el debate sobre los niños trans. Según lo revelaron los propios familiares de las nenas, en las cartas de despedida que dejaron las pequeñas aludían a la falta de comprensión por el hecho de que una de ellas quería transitar al género masculino. Fuente: (Clarín)