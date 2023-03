Concejalas justicialistas exigen la renuncia y desafiliación de Constantino

Comunicado de la Red de Concejalas Justicialistas de Entre Ríos ante la sentencia condenatoria a Ángel Fabián Constantino. pic.twitter.com/oYouANl2Mk — Red Concejalas PJ Entre Ríos (@ConcejalasPJER) March 15, 2023

Tras la condena al intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, por abuso sexual contra tres mujeres, la Red de Concejalas Justicialistas de Entre Ríos exigió la renuncia inmediata a su cargo, ya que actualmente se encuentra de licencia con goce de sueldo. Además reclamó el inicio del proceso de desafiliación al Partido Justicialista.El pasado 13 de marzo se dio a conocer la sentencia que condena al intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, a 14 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual contra tres mujeres.Asimismo la Red reafirmó su voluntad de mantener “el acompañamiento a las denunciantes y reiterar el más absoluto repudio por estos hechos de violencia de género e institucional de suma gravedad”.El Concejo Deliberante de Gilbert que sesionó este miércoles no trató la situación del intendente en uso de licencia. Había trascendido que los ediles debían definir si el jefe comunal era apartado de su cargo, suspendido, o se lo mantenía en licencia, pero el tema no fue abordado.La Constitución Entrerriana afirma que para inhabilitar a un intendente deberá existir una condena firme. La resolución del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú en primera instancia no está firme, entonces, puede ser apelada por las partes y seguir su curso legal por la Cámara de Casación y, eventualmente, el Superior Tribunal de Justicia.Hasta el momento, Fabián Constantino se mantiene bajo una licencia con goce de sueldos dispuesta por el Concejo Deliberante. Para ser apartado o suspendido del cargo, se necesitaría que se inicie un juicio político. Otra opción es que se extienda su licencia hasta el final del mandato previsto para el 10 de diciembre venidero.