Caso Constantino: “Es un abusador sexual de carácter serial”, dijo querellante

“Un abusador sexual de carácter serial”



El intendente de Gilbert (departamento Gualeguaychú) Ángel Fabián Constantino fue condenado este lunes a 14 años y 6 meses de prisión efectiva por tres abusos sexuales agravados con acceso carnal y otro de lesiones leves en contexto de violencia laboral y de género, hechos que fueron debatidos en 10 audiencias que se desarrollaron en el mes de febrero.Tras conocerse la sentencia, Verónica Portillo, una de las víctimas, afirmó aque “lo que más queríamos era que fuera condenado, independientemente de los años, solamente queríamos escuchar la palabra que lo condenaban, para nosotras fue un alivio y es una sensación que no tiene explicación. Nuestra lucha no fue en vano y fue maravilloso escuchar que fue condenado por los tres casos”.“Fue un desahogo de algo que teníamos desde hace tiempo, fue muy importante”, agregó la joven y dijo que la cantidad de años de la sentencia “es muy poco, pero es parte de la justicia y aceptamos su decisión, lo importante es la condena. Ahora falta seguir luchando hasta que quede firme”.En este sentido, Portillo manifestó que “nuestra lucha también va a seguir por otros casos de mujeres que están solas y están pasando por lo que mismo que pasamos nosotras. Siempre nos juzgaron y sólo tuvimos el apoyo de nuestra familia. Hay muchas mujeres que lo siguen defendiendo y eso no se entiende”.Por su parte, el abogado querellante Juan Ignacio Weimberg, dijo aque “estamos satisfechos, sobre todo porque el tribunal donde se dijo que los hechos que denunciamos eran reales, no eran un complot político ni algo armado, eran hechos reales producto de tres abusos sexuales agravados”.Sobre las tres víctimas, a quienes representó, el letrado dio cuenta que “estuvieron adentro de la sala y presenciaron el veredicto, lo cual es parte del proceso de sanación, que haya un tribunal que diga que lo que ellas relataron es cierto. Gilbert es un pueblo chico y era impensado creer que había un abusador sexual de carácter serial”.Para reforzar su afirmación, Weimberg puntualizó que Constantino “empezó en un campo con una nena de 10 años a la que le tocaba los senos, se exacerbó cuando era concejal, después ese ámbito de poder creció aún más y se creyó con derecho a todo cuando fue Director de Cultura y el apogeo de su apetito sexual y su agresión sexual fue cuando era Intendente. Usó la Intendencia para satisfacerse a sí mismo, tapar y oprimir todas las cuestiones que había en la primera parte de la investigación”.“Afortunadamente la justicia hizo su trabajo”, destacó el abogado y recordó que el pidió 22 años por la manera en que Constantino “utilizó el Estado y como se aprovechó de gente vulnerable”.Tras ello, hizo hincapié en que “a través de la pericia, se demostró que Constantino tiene un rasgo de perversión, un carácter narcisista y se creía con derecho a todo, se sentía el rey de Gilbert y no escatimó recursos para llegar a hacer lo que hizo”.Finalmente, consideró “justa” la condena y acotó que “estamos satisfechos porque se demostró que lo que decíamos no era mentira, pero a mi parecer le hubieran podido caber un par de años más”.Hasta que se confirme la sentencia, Constantino seguirá con prisión domiciliaria, custodia policial y pulsera electrónica, y luego deberá cumplir la condena en la cárcel.