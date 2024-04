Partido Justicialista: se conformó la corriente “Peronismo para la Victoria”

El partido Justicialista realizó un plenario de conformación de pensamiento y acción política dando origen a la corriente partidista “Peronismo para la Victoria”. La actividad se desarrolló en la sede de SUTEP este sábado y participaron militantes, integrantes de la sociedad civil y público en general.Al respecto, la dirigente del Partido Justicialista, Carina Ramos, informó a Elonce que “nos reunimos en el marco de una corriente de acción política para ir trabajando y que, dentro del Partido Justicialista, desde Paraná y hacia toda la provincia, podamos presentar alternativas que nos demandan los nuevos desafíos”.Cabe destacar que la corrientese propone trabajar para: que los representantes del peronismo entrerriano en todos los ámbitos Legislativo y Ejecutivo se comprometan políticamente y en sus funciones a rechazar las políticas oligárquicas y antipopulares que impulsan los gobiernos de Milei y Frigerio; el rechazo explícito de todos los legisladores electos por el peronismo entrerriano al Decretazo de Necesidad y Urgencia y la ley Ómnibus, lo mismo que a los proyectos de reforma política y del Estado que impulsa Frigerio. Y expresen la negativa ante cualquier tipo de reforma laboral, persecución laboral y cesantías de trabajadores a nivel nacional, provincial o municipal, ya sean de orden público o privado.En tanto, Jorge Vázquez, presidente de la departamental del Partido Justicialista de Paraná, mencionó que “los principales objetivos tienen que ver con contribuir al fortalecimiento del Peronismo. Queremos aportar el compromiso para la sociedad y fomentar la participación democrática. Abrazamos a todos los compañeros que hoy no encuentran referentes”.Acto seguido, planteó la necesidad de “generar una usina de ideas: es momento de proponer acortar la distancia entre entre la comunidad y la clase política. Consideramos que la autocrítica es muy necesaria por eso insistimos con estos espacios para recuperar el espíritu crítico y hacedor del peronismo”.“Esta corriente está pensada desde una mirada muy horizontal y diversa, aquí circula la palabra, propuestas, la idea es fortalecernos desde la alegría de que el Movimiento Justicialista es el mejor partido que genera transformaciones en la vida de la gente”, amplió Ramos.En ese sentido, Vázquez expresó que avanzan en el diálogo con diferentes exponentes de la provincia para “formar un ámbito en todas las localidades. El peronismo es la salida, necesitamos actualizar la doctrina y fortalecerla, para así apostar a una construcción política que nos permita volver a los gobiernos de la provincia y nación, apoyando siempre a los gobiernos municipales”.- Defensa del empleo, salario y poder adquisitivo de los trabajadores formales e informales, así como del haber jubilatorio digno y del sistema previsional solidario. No al traspaso de la Caja de Jubilaciones provincial a la Nación.- Sostenimiento de los programas de asistencia social alimentaria; Potenciar Trabajo, AUH y Tarjeta Alimentar. Acompañamiento activo de la lucha de los movimientos sociales.- No a la privatización de las empresas estatales y a los recursos naturales.- Sostenimiento del programa de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y de la Educación Sexual Integral en las escuelas.- Defensa y aumento del presupuesto para universidades nacionales y de becas para estudiantes hijos de trabajadores y desempleados.- Defensa de las expresiones culturales de nuestro pueblo, sosteniendo sus instituciones en el Estado- No a la criminalización ni represión de la protesta social.- Acompañamiento activo de todas las luchas de organizaciones sindicales y movimientos sociales.- Movilización y acompañamiento activo al paro convocado por la CGT para el 9 de mayo.