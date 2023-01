Video: miles de peces muertos en laguna santafesina y riesgo de contaminación

Sociedad Peces muertos por falta de agua en una laguna santafesina

Falta de lluvias

Esto es Laguna del Plata en la zona de Vera y Pintado. Miles de peces muertos por falta de oxígeno en el agua.

Denuncian también que el agua de la laguna va para el campo de un productor cercano. Hay controles? Video de Leo Nardin @omarperotti pic.twitter.com/mSBddhqR0l — Victor Hugo Prandina (@vprandina) January 22, 2023

Riesgo ambiental

La sequía en Santa Fe no afloja y su impacto ya se ve en todos lados. Este fin de semana, trascendió, un impactante video que muestra miles de peces muertos a orillas de la Laguna del Plata, en la localidad de Vera y Pintado, a 200 kilómetros de la capital provincial."El sábado cuando nos levantamos vimos la triste postal de ahora. Son alrededor de 20 kilómetros. Es todo alrededor de la laguna. Por dónde miras hay peces muertos", aseguró.La Laguna del Plata es un lugar donde las personas pueden pasar el día y navegar de manera recreativa, ya que está prohibida la pesca comercial. Esto la convierte en una zona que cuenta con una gran variedad de especies de peces como sábalos, dorados y moncholos, entre otros lo que agiganta aún más la tragedia ambiental que está atravesando. "Es incalculable la dimensión de esto. Claramente, estamos hablando de toneladas de peces muertos”, agregó aUn especialista advirtió que, de no poder limpiarlos a tiempo, comenzarán a descomponerse, generando contaminación ambiental. "Lo ideal sería poder limpiarlos, pero, al menos por ahora, no hay acceso fácil, además de que los costos son altos. Cuando eso se empiece a descomponer, se va a contaminar la laguna. Por eso cerraron el camping. Lo ideal sería sacarlos", dijo el doctor en Ciencias Ambientales, Luis A. Espínola.La mortandad de peces "viene aconteciendo hace ya tres años por el fenómeno meteorológico de sequía", señaló. Y dijo que está afectando a toda la cuenca del Plata. "La problemática en el norte de Santa Fe es que, por ejemplo, la Laguna del Plata se llena de agua de lluvia locales y, por el problema de la sequía, justamente hoy la laguna está en un proceso de contracción, de sequía", contó. "La poca agua produce desoxigenación y mortandad de peces", advirtió.