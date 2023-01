Video:se secó una de las lagunas más lindas de Santa Fe y “es un plato de arena”

Que tristeza. Me dice el amigo @marcosmian1 que la laguna El Cristal, uno de los lugares más lindos de Santa Fe, finalmente se secó. Acá abajo voy a poner un par de imágenes satelitales que reflejan la sequía que vive el norte santafesino ? pic.twitter.com/fPt2E2ZlDF — Cesar Massi (@CesarMassi) January 8, 2023

El país atraviesa, hasta el momento, el tercer año consecutivo del fenómeno climático de La Niña. Las consecuencias en los campos comienzan a reflejarse sobre las producciones agrícolas- ganaderas, donde los productores agropecuarios viven situaciones dramáticas. A raíz de esto, un experto naturista compartió imágenes devastadoras de los efectos de la falta de lluvias que se vive en una conocida reserva en el centro-este de la provincia de Santa Fe. Su dominio pertenece a la Municipalidad de Calchaquí, departamento de Vera.Se trata de César Massi, un experto naturista que “habla de plantas” en las redes sociales, quien reveló, además, imágenes satelitales de las consecuencias de la sequía. “¡Qué tristeza! Me dice el amigo @marcosmian1 que la laguna El Cristal, uno de los lugares más lindos de Santa Fe, finalmente se secó. Acá abajo voy a poner un par de imágenes satelitales que reflejan la sequía que vive el norte santafesino”, indicó.La Reserva Balneario “El Cristal” es un área protegida municipal, que fue declarada Reserva de Vida Silvestre en 1992, según los datos que se reflejan en la página oficial de la provincia de Santa Fe. La decisión fue proteger las especies autóctonas de fauna. En total, la laguna abarca una superficie de 15 hectáreas.“Los últimos 4 eneros (2020, 2021, 2022, 2023) y como se fue consumiendo el agua y el verde, en el medio la laguna El Cristal y más abajo, El Plata. El único verde que se observa ahora es bosque y cañadas”, agregó Massi en el hilo de Twitter, donde hizo una comparativa de lo que sucede en estos lugares.César Massi dialogó cony advirtió por el desastre que está generando la sequía en Santa Fe. "Es dramático. En la provincia de Santa Fe quedan pocas lagunas en el norte. El resto de los humedales y arroyos están prácticamente secos. Hay otros arroyos que cada día están reduciendo su tamaño", lamentó.También advirtió que el problema ecológico tardará años en poder solucionarse.El experto naturista siguió compartiendo imágenes “hacia el oeste, cuña boscosa y bajos submeridionales”, desde enero del 2020 a enero 2023. “Ya no hay lagunas con agua, pastizales casi secos, verde solo en el bosque, enorme mortandad de animales. Los bajos necesitan agua, no canales”, manifestó.Por último, Massi subió imágenes de cómo lucía la laguna en 2019, antes de la gran sequía. “Para el que llegó hasta el final y no conoce como era El Cristal, les dejo este hilo sobre uno de los pocos lugares donde pude descansar la cabeza. ¡Ojalá este año vuelva a tener agua y recuperarse!”, sintetizó.El intendente de Calchaquí, Rubén Cuello, admitió que “para nosotros es una pena muy grande. No podíamos creer que todo este tiempo no llueva, y hoy nuestra laguna es un plato de arena”.Según precisó Cuello a, son 3.000 metros de ancho, aproximadamente por 6.000 metros de largo. “Es un plato de arena blanca que está seco, no existe el agua. De la noche a la mañana terminó desapareciendo todo”, dijo.“Es un plato de arena blanca que está seco, no existe el agua. De la noche a la mañana terminó desapareciendo todo”, dijo el intendente Cuello.El fenómeno climático de La Niña, responsable del empeoramiento de la sequía está resultando “inusualmente persistente” y podría durar hasta febrero o marzo, según advirtió la ONU. Los cálculos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) muestran que “hay un 75% de probabilidades de que La Niña persista durante el periodo diciembre-febrero 2022/2023 y un 60% de probabilidades para el periodo enero-marzo”, dijo la organización en un comunicado.