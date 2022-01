En Gualeguaychú, “la positividad en los testeos covid alcanzó el 70 por ciento”

Sociedad Contagios de covid generan inconvenientes en las comparsas de Gualeguaychú

El último parte de datos semanales sobre la situación epidemiológica en el departamento Gualeguaychú, registró 1322 casos positivos de Covid-19 en la última semana, siendo 188,9 el promedio de casos diarios. En la ciudad fueron 1068, con un promedio diario de 155,6.Comparados con la semana anterior, se produjo un incremento de contagios del 347% a nivel departamental y de 302% en la ciudad.El promedio de internaciones diarias en el Hospital Centenario fue de 3,85 pacientes (había sido 2,28 la anterior), mientras que las consultas en Febriles fueron 1230 en Adultos (146% más que la semana anterior) y 1178 en Pediátricos (8% más que la anterior).En referencia a la ocupación de camas, hay un 43% en terapia intensiva teniendo en cuenta todos los efectores de la ciudad. Además, en el Hospital Centenario hay un 42% en moderados y un 0% en leves.Elías resaltó que “hay muchos casos positivos, el miércoles tuvimos una positividad de entre el 67 al 70 por ciento. Es decir que tenemos positividades muy altas en más de 200 diagnósticos. Ya nos parecía mucho cuando teníamos una positividad del 50 por ciento, hoy estamos en el 70 por ciento y no sabemos si ese porcentaje de positividad comenzará a amesetarse o seguirá creciendo”.En cuanto a la internación, el director del Hospital sostuvo que: “En terapia intensiva covid, tenemos solo cuatro pacientes internadas y unos 13 pacientes en la sala de moderados. Realmente el impacto en cuanto a pacientes críticos es muy bajo pero vemos que poco a poco se van ocupando las camas de pacientes tanto críticos como moderados. Fundamentalmente los pacientes que tenemos internados es por no tener vacunación o por no contar con el esquema de vacunación incompleto”.Al consultarle por si estamos en el pico de los contagios, Elías resaltó que: “Esta semana podemos tener mayores aumentos de casos, es una apreciación más que una presunción, pero estimo que la semana que viene podemos comenzar a tener un amesetamiento. Ahora no sería raro que la contagiosidad siga creciendo, porque hablar de una positividad del 70 por 1ciento ya es dar un salto importante, pero si se puede dar un crecimiento más lento y eso nos indicará que tendremos una tendencia al amesetamiento. Una vez que logremos esto comenzaremos a ver la reducción de casos que es la propia evolución viral epidemiológica en una pandemia. Entonces podemos hablar de un pico de contagios de acá a fin de mes, como también podemos esperar un descenso para febrero. De todas maneras, los médicos tenemos que hablar con evidencia científica y si bien podemos tomar estas variables para hacer las proyecciones a veces esas proyecciones pueden fallar”.En tanto resaltó que: “Creo que nos hemos relajado un poco con las medidas de bioseguridad. Antes cuando uno ingresaba a un negocio, el mismo comerciante le pedía al cliente que se colocara alcohol en las manos o se colocara bien el barbijo, ahora es como que nos sentimos más protegidos de lo que deberíamos por la vacuna de aquellos que no están vacunados. Las personas creen que la vacuna lo es todo y se olvidan de las medidas de protección. Creo que se perdió esa cultura por una cuestión lógica, por el paso del tiempo, el calor por las temperaturas extremas y un poco lógico por creer que al estar vacunado podemos estar liberados. La vacuna no libera, pero si nos pone en un lugar distinto frente a la enfermedad y a las posibilidades de contagio que puedo llegar a tener al tener una cierta inmunidad”.Y agregó: “Para mí el barbijo es una de las principales vías de prevención, la gente se relajó en su uso. Incluso he estado en reuniones en espacios cerrados, donde le he tenido que pedir a personas que se coloquen el barbijo, es una situación difícil. El problema está en el impacto que tiene el comportamiento de esa persona en el entorno que lo rodea, una persona puede tomar las decisiones que quiera siempre y cuando no termine afectando a los demás. En plena pandemia se puede perjudicar a otros, y tenemos que estar dentro de esta norma de cuidados individuales para alcanzar un punto de equilibrio”.Tras conocerse la agresión a un médico de guardia durante el martes pasado, el director del Hospital manifestó que: “Con las nuevas medidas de aislamiento lo que buscamos es que la gente venga menos al Hospital y eso nos va a permitir no hisopar tanto y nos encaminamos a descomprimir los consultorios. En el sector de febriles tenemos seguridad propia y policía y a pesar de esto pasó lo que pasó.El médico clínico tras recibir la agresión siguió atendiendo y atendió a la persona que lo agredió. Él evaluó, observó y tomó decisiones médicas que hay que respetarlas. En el comunicado decimos que entendemos la situación pero también pedimos que nos entiendan, no es solo mirar la cuestión de un solo lado. Repudiamos ese tipo de cosas, no aceptamos ningún tipo de violencia verbal o física. Ya nos pasó en Nogoyá en la que una médica que fue agredida terminó renunciando al Hospital en esa localidad. Esto perjudica a todos a la larga porque un médico de guardia no es sencillo de reemplazar, porque es un personal capacitado y muy necesario en la provincia”, concluyó en declaraciones a El Argentino.