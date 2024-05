Frigerio se reunió con concejales de Juntos por el Cambio de la provincia

Allí, el gobernador dijo que "nos hacemos cargo de gobernar sin beneficio de inventario y tenemos que dar respuestas. En un primer momento estas respuestas son gestionar sin recursos"."Creemos que con creatividad, compromiso, convicción, eficiencia y eficacia en la gestión, se pueden dar respuestas. Por supuesto, muchas menos que si tuviéramos esos recursos", acotó.Aclaró que también estos momentos sirven "para prepararnos para cuando esos recursos estén, porque no van a ser, espero, cuatro años de la misma manera". Por ello, "tenemos que gestionar y generar los proyectos, las ideas que sí necesariamente requieren de un financiamiento presupuestario para ser llevadas a cabo y tenemos que estar primeros en la fila. Con la carpeta, los proyectos, para recibir el recurso del gobierno provincial, nacional, cooperación internacional, préstamos o financiamiento de organismos multilaterales".Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, valoró la importancia del encuentro cumpliendo uno de los ejes que planteó el gobernador de descentralizar y mostrar un gobierno cercano a la gente, a la dirigencia y, de alguna manera, no focalizado y concentrado en Paraná. "Este tipo de encuentros son muy propicios, generan un ida y vuelta, y un intercambio que es muy útil para los tiempos que corren".Asimismo, señaló que "no son tiempos fáciles, no son tiempos cómodos para la dirigencia, pero precisamente creo que en la incomodidad de estos momentos tenemos que sacar la fortaleza para poner el cuerpo y defender la gestión, ideas y gobierno".De la reunión participaron los ministros de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; los secretarios de Legal y Técnica, Esteban Vitor, y de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman; asimismo, la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.