Detectan dólares y billetes de $500 y $1.000 falsos en Paraná: cómo reconocerlos

Etapas para detectar los billetes falsos

Dólares apócrifos

La Policía detectó billetes de $500, $1000 y dólares falsos muy bien confeccionados que han sido utilizados para diferentes operaciones en Paraná. Según informó el jefe de la división Delitos Económicos, “ahora en verano surgen las reservas de casaquintas, cabañas o departamentos y la gente debe chequear las páginas oficiales, y no realizar una transacción inmediata”, ya que ahí es muchas veces donde los estafadores pagan con billetes truchos.Sobre cómo saber cuándo un billete es verdadero, el comisario Principal Iván Verón, explicó auna serie de pasos para lograr establecer la autenticidad de los billetes y detalló cuál es el procedimiento policial que se realiza.“Cuando hay alguna sospecha de billetes falsos, se realiza el secuestro de los elementos y se hacen las pericias para comprobar su autenticidad”, indicó Verón. Según detalló llevan a cabo diversos análisis para establecer si los billetes son o no originales.En este sentido, destacó que “”. Asimismo, puntualizó que la adulteración de billetes es un delito Federal y el Juzgado Federal es el que lleva adelante las actuaciones.Al respecto, la oficial principal licenciada Analía Colombo, dijo que en el Estudio Documentológico, llevan a cabo tres etapas para detectar si los billetes son apócrifos. “Hay casos que a simple vista se identifican los billetes truchos, en otras ocasiones utilizamos luces ultravioletas e instrumental específico".Explicó que luego de realizar los chequeos con la luz ultravioleta, realizan estudios de microscopia con diversos instrumentos y allí estudian los sistemas de impresión. Cabe destacar, que los billetes tienen diversas medidas de seguridad que constatan su autenticidad; algunas están incorporadas cuando se fabrica el papel y otras cuando se realiza el proceso de impresión.En cuanto a la moneada nacional de Estados Unidos, la licenciada explicó que a simple vista resulta muy complejo determinar cuando un billete es apócrifo. “Una de las opciones es la tinta ópticamente variable (OVI) se debe aplicar sobre el Nº100 y cambia de color teniendo en cuenta la incidencia de la luz, se trata de una tinta verde y que muta a una tonalidad más oscura semejante al negro”, detalló Colombo.“Además otra opción es la luz ultravioleta, cuando sometemos los billetes a esta luz, los originales se observan opacos y aparece de manera muy tenue en un tono rojizo el hilo acanalado del papel; además se detecta la marca de agua. En cambio, cuando un billete es falso, la marca de agua no se observa”.“Los delincuentes en el ardid colocan un sello que simule una marca de agua, pero no se observa de la misma manera”, explicó.En tanto, en los billetes de pesos argentinos, se utilizan los mismos mecanismos y se suma la imagen latente. Sobre este punto ejemplifico: “En el billete de $1.000, dentro del hornero si variamos la incidencia de la luz se ven las iniciales N A”.Por otro lado, Verón indicó que los cajeros automáticos es improbable que emitan billetes falsos. Sin embargo, informó que están trabajando en una investigación tras una denuncia que una persona realizó por haber recibido pesos truchos de la máquina expendedora de billetes.