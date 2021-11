"No traigan hijos al mundo", decía acusada de matar a golpes al hijo de su novia

Policiales Una foto alertaba sobre las golpizas que sufría el nene asesinado en La Pampa

Dos jóvenes mujeres que son pareja entre sí fueron imputadas por el crimen de un niño de cinco años, hijo de una de ellas, el cual murió en un hospital de la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, tras recibir una fuerte golpiza.Al cuerpo del niño se le realizó una autopsia y se constató que había sufrido "politraumatismos" y que presentaba evidencia de lesiones anteriores.En tanto, según reportóAbigail Pérez destilaba su odio hacia los niños en redes sociales, así lo manifestó con un tweet en su cuenta personal: "No tengan hijos si no lo planean como una gran meta en su vida", había posteado la acusada por el crimen de Lucio.Christian Dupuy, el padre del niño asesinado, quien reside en la ciudad de General Pico, cargó contra la Justicia por haber favorecido a la madre "siempre" en la disputa que mantenía con él por el menor."La justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por mas abogados y mediaciones que realice. Hoy pago mi hijo, pero no sólo escuchen a la madre, papá también sufre en silencio", sostuvo al comentar la nota del mencionado medio."Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo te digo descansa en paz hijo mío, no voy a descansar hasta que se haga justicia. Te amo Lucio Abel Dupuy", concluyó.