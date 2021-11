Un niño de 5 años y fue asesinado a golpes: detuvieron a la madre y a la novia

"Hoy con el corazón roto"

El brutal asesinato de Abel Lucio Dupuy, de 5 años, conmociona a Santa Rosa y a toda la provincia de La Pampa. Durante la madrugada de este sábado, la madre llevó al pequeño convulsionando a una sede policial. Le hicieron RCP y lo trasladaron a un hospital, donde se certificó su muerte.La madre biológica del chiquito, Magdalena Espósito Valiente (24), quedó detenida, al igual que su pareja, Abigail Páez (27).Después de confirmada la muerte de Lucio, hubo allanamientos en la casa que compartía la pareja con el niño. A las mujeres se les secuestraron los celulares. El caso está a cargo de la fiscal Verónica Ferrero.Durante la madrugada se realizó la autopsia y el forense Juan Carlos Toulouse informó que el nene "murió por los traumatismos varios que tenía. Y sufrió una hemorragia interna". Los indicios muestran que recibió una paliza.El caso de Lucio desnudó, además, omisiones y malas decisiones del sistema judicial. Trascendió que el pequeño presentaba lesiones anteriores.-"Tenía mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo. Nunca vi algo parecido", dijo una fuente judicial que tuvo acceso a la operación de autopsia.Una vez que se conoció el caso se viralizaron capturas de WhatsApp de una vecina que denunció el 25 de agosto de 2021 que escuchaba los golpes que recibía el pequeño. También en esos chats revela que la pareja de la madre lo golpeaba.-"Todos los días llega del jardín (el nene) y la novia de la mamá lo caga a palo", dice el chat con fecha del mes de agosto.En ese chat se consigna la dirección, la calle Allan Kardec 2385, departamento 2, donde vivía la madre y el nene con su pareja. La vecina vive pared de por medio con ese departamento. Las golpizas denunciadas se escuchaban también desde la calle.El caso de Lucio estaba en la justicia de familia por la tenencia. "Pero a pesar que se comprobaron agresiones, siempre se decidió que la tenencia estaba en manos de la madre y no del padre, que vive en General Pico", afirmó una fuente con conocimiento de esa causa judicial.El caso provocó una fuerte reacción en las redes sociales. En la cuenta de Magui Espósito (la madre detenida), hubo mensajes muy duros contra ella y su novia. “Asesina. Ojala pueda descansar en paz ese pequeño angel y vos te pudras en la cárcel”, dijo Leonela.La reacción y el pedido de “Justicia por Lucio” surgió apenas unas horas después que el caso se difundió.Tanto Espósito como el padre del pequeño, Christian Dupuy, pertenecen a familias radicadas en General Pico, por lo que el caso impactó primero en esa ciudad. Allí está prevista una marcha, el domingo a las 18 horas, en la Plaza San Martín con la consigna “Justicia por Lucio”, reportóEl padre de Lucio, Christian Dupuy, afirmó que le advirtió a la justicia la situación de su hijo. "La justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por más abogados y mediaciones que realicé”, afirmó.“Hoy pagó mi hijo. Pero no solo escuchen a la madre. Papá también sufre en silencio. Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo”, escribió en su cuenta de Facebook.Además le dejó un sentido mensaje a Lucio. “Descanse en paz hijo mío. No voy a descansar hasta que se haga justicia. Te amo Lucio Abel Dupuy”, dijo al conmovido padre.