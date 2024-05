Paraná Rowing Club insta a la práctica de canotaje: “Es un deporte muy completo”

Paraná El básquet del Paraná Rowing Club suma jugadores a sus categorías formativas

El canotaje un deporte para los niños/as a partir de los 9 años, adolescentes, jóvenes y no tanto, socios del Paraná Rowing Club que busquen amigos, aprendizaje y convivencia con el río desarrollando una completa actividad física que posibilita mejorar el estado de salud física y mental, divertirse en un clima de compañerismo.“El canotaje es una disciplina que tiene mucho más contacto con el agua que el remo, porque al tener una sola pala, somos más propensos al irnos al agua o arrojarnos de manera más cómoda; también podemos acercarnos a la costa más simplemente”, aseguró ael entrenador, Lucas Pavón.Y continuó: “Nuestra preparación tiene el trabajo de fuerza y resistencia en el agua, pero hay que contemplar el entrenamiento en el gimnasio; también nos sirve la posibilidad de correr, por una cuestión aeróbica, que es lo que menos hacemos porque después es lo que menos aplicamos en nuestro deporte”.El canotaje una actividad que se practica durante todo el año, aun cuando pareciera que el agua no está para botes, es posible disfrutar de las distintas estaciones y paisajes que nos ofrece nuestro río y sus costas. “En un día ventoso, la remada es probable que no se haga, pero sí el entrenamiento”, comentó Pavón.Durante la entrevista enel entrenador estuvo acompañado por Baltasar Lassus, quien participa de las competencias en la categoría Cadetes. “Practicamos de lunes a sábados, algunos lo hacen por gusto y otros por competitividad”, comentó al respecto.Los competidores del Rowing participan del Campeonato Entrerriano en sus niveles: Promocionales, Velocidad y Maratón el cual es organizado por distintas instituciones deportivas que conforman la Federación Entrerriana de Canotaje quien fiscaliza las competencias. En el ámbito Nacional se participa de los Campeonatos Argentinos en sus disciplinas Maratón y Velocidad organizados por clubes afiliados a la Federación Argentina de Canoas.“Gracias a las competencias, tuve experiencias muy lindas en el deporte, tanto provinciales, nacionales y hasta sudamericanas”, ponderó Baltasar.“El nivel de Entre Ríos es muy alto en las instancias nacionales; y nuestras competencias deben ser muy fuertes e interesantes en todas las ramas y categorías”, remarcó el entrenador.En invierno, los competidores deben usar ropa térmica; y los entrenamientos son en el horario de la siesta por la temperatura y la iluminación natural.“Lo ideal es saber nadar o al menos mantenerse a flote y defenderse en el agua, porque siempre bajamos al río con chaleco salvavidas”, aseguró Pavón.Finalmente, el entrenador remarcó que el canotaje “es un deporte muy completo porque si bien se ve que solo usamos la parte de arriba del torso, cuando profesionalizamos la técnica, las piernas tienen mucha importancia”.Los interesados en mayor información deben comunicarse al 343 4460068.