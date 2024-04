El básquet del Paraná Rowing Club suma jugadores a sus categorías formativas

El básquet del Paraná Rowing Club es uno de los deportes de mayor tradición porque ha sido, a lo largo de los años, la disciplina con la que alcanzó importantes logros, tanto en los torneos locales como en los provinciales que disputó.Aunque nunca dejó de tener su primera división que dispute el torneo local, la institución deportiva privilegia las categorías formativas, en la que se destacan la labor desplegada en Mini básquet, Preinfantil (hoy U 13) Infantil (hoy U 15) y Cadete (hoy U 17).“La U13 es una categoría de transición intermedia hacia la escuela U15 y U17”, indicó aJavier Marcó de la subcomisión de básquet del PRC. En la búsqueda, de chicos de 12 y 13 años para que se sumen a la práctica de la disciplina, hizo extensiva la invitación a incorporarse al básquet.“Trabajamos para agrandar nuestra base y la U13 es una categoría bisagra, la etapa en la que los chicos empiezan a afianzar relaciones de amistad que después, probablemente, perduren toda la vida”, fundamentó Marcó al remarcar que el Rowing pretende fortalecer los lazos sociales iniciados en el deporte y mencionó su amistad con Juan Cantero, el armador entrerriano que formó parte de la Liga Nacional de Básquetbol.“Se puede seguir contagiando la pasión por el básquet”, destacó el integrante de la subcomisión deportiva del Paraná Rowing Club. “Seguimos insistiendo con seguir jugando en otras categorías mayores y, en esa comunidad, logramos encontrar padres que colaboran y llevan adelante el acompañamiento que se necesita en un club para seguir haciendo crecer el deporte”, ponderó.En la actualidad, el Paraná Rowing Club continúa con el objetivo de lograr excelencia en el juego con el material humano de la entidad deportiva y con aquellos niños y jóvenes que, atraídos por la calidez y el trato familiar que se brinda en la institución, deciden que es bueno defender la divisa del PRC.“Este año, inauguramos un predio en Yarará e incorporamos dos días más de práctica para los más chiquitos, para que tengan más estímulos y puedan encontrar el horario para participar; para los chicos más grandes, están en el horario final de la tarde”, comentó Marcó.Acompañado por Tomán Man y Constantino Sobrino, de la U13, el dirigente aseguró que la altura no es una condición excluyente para la práctica del básquet. “Facundo Campazzo no es el más alto de todos los jugadores y sin embargo es el jugador más importante de la Liga de Europa, con la cual, la altura no es una limitante, ni mucho menos para iniciarse en el deporte y formar parte de un equipo porque cada uno tiene un rol ahí”, ponderó.“Si uno pasa muchos años realizando una práctica deportiva, el cuerpo se adaptará a los movimientos y se desarrolle”, explicó y remarcó que, en el club, se pondera “el disfrute del chico y el momento de juego”.