La IA predijo qué desataría la Tercera Guerra Mundial y su alarmante advertencia

Acciones y consecuencias

Análisis de la inteligencia artificial

Qué podría ocasionar la Tercera Guerra Mundial

Qué eventos podrían desencadenarla, según la IA

Advertencia

En medio de la creciente tensión geopolítica y los conflictos en diversas regiones del mundo, surge la duda existencial si cada vez se está acercando una Tercera Guerra Mundial.Analistas, políticos y ahora incluso inteligencia artificial (IA) están siendo consultados para intentar predecir el futuro del panorama global.Si bien ninguno puede prever con certeza el futuro, todos coinciden en que el riesgo es real y creciente.Factores impredecibles, como crisis económicas repentinas, incidentes diplomáticos o eventos climáticos extremos, podrían desencadenar una cadena de acontecimientos que desembocaran en un conflicto a gran escala. Sin embargo, también hay esperanza en estas evaluaciones.La misma tecnología que se usa para analizar y comprender los riesgos de la guerra también puede ser empleada para prevenir conflictos y promover la paz.Los sistemas de IA pueden ayudar a identificar puntos de tensión antes de que escalen, facilitar la diplomacia y la resolución de conflictos, y ofrecer análisis más precisos sobre las posibles consecuencias de las acciones políticas y militares entre los países.Si bien la IA puede proporcionar información y análisis valiosos, es la responsabilidad de la humanidad utilizar esta información de manera sabia y constructiva para construir un futuro más seguro y pacífico para todos. En un mundo cada vez más interconectado, la prevención de la guerra global no es solo una opción, sino una inminente necesidad.Desde hace décadas, los estudiosos de las relaciones internacionales han identificado varios factores que podrían desencadenar una guerra global: rivalidades entre potencias, conflictos territoriales, proliferación nuclear, tensiones económicas y el ascenso de regímenes autoritarios, entre otros.La inteligencia artificial, alimentada por grandes cantidades de datos y modelos de aprendizaje automático, puede analizar estos factores de manera más rápida y objetiva que los humanos, ofreciendo una visión del futuro.Diferentes acontecimientos internacionales en el mundo, ponen en jaque constantemente al planeta Tierra sobre la posibilidad de que se desate un conflicto global y que derive en una Tercera Guerra Mundial. Bajo esa premisa, la inteligencia artificial reveló los 8 acontecimientos que podrían generar un conflicto armado ente varias naciones.El diario The Sun le ha preguntado al ChatGPT -un prototipo de chatbot de la inteligencia artificial desarrollado por OpenAI- precisamente qué podría llevarnos a una tercera guerra global.En principio la IA nos asegura que "es importante tener en cuenta que esto es puramente especulativo y que los eventos del mundo real están influenciados por numerosas variables impredecibles".Sin embargo, sostiene que "en un escenario hipotético, la Tercera Guerra Mundial podría comenzar debido a una combinación de factores geopolíticos, económicos y sociales complejos".Las guerras en Ucrania y Gaza, por citar algunos ejemplos, se describen como disputas territoriales en se esencia. La inteligencia artificial cree que si esta clase de conflictos por la tierra continúan aumentando, podrían provocar otra guerra mundial, o incluso, varias en todo el mundo.El chatbot se refirió a los líderes mundiales, quienes deben "trabajar juntos para resolver conflictos y disputas de manera pacífica, utilizando la diplomacia y el diálogo en lugar de recurrir a la violencia".El ascenso de los líderes nacionalistas o populistas que promueven políticas exteriores agresivas, podría ser el motivo que aumente las tensiones, generando un interrupción en la comunicación pacífica.Por otro lado, sostiene que esta clase de líderes populistas podrían socavar las instituciones y alianzas internacionales, debilitando los mecanismos existentes para las resoluciones y la cooperación diplomáticas.La IA sostiene que los repetidos fracasos en los esfuerzos diplomáticos para resolver conflictos internacionales podrían llegar a erosionar la confianza entre las naciones y crear un ambiente hostil.También hay que -sumó- "enfocarnos en la construcción de relaciones internacionales sólidas y en la promoción de la cooperación global para abordar desafíos comunes, como el cambio climático, la pobreza y las pandemias".ChatGPT también cree que el miedo a quedarse atrás en tecnología podría llevar a las naciones a atacarse entre sí."Todos tenemos un papel que desempeñar en la promoción de un mundo más seguro y pacífico", cerró.Los conflictos regionales en curso en donde las potencias trabajan como patrocinadores, podrían ser un motivo que desate guerras más amplias abarcando a otras naciones. Las partes interesadas podrían aprovechar otros patrocinadores para provocar importantes focos de guerra.La IA respondió que "es preocupante y, afortunadamente, algo que la mayoría de la gente desea evitar a toda costa".La IA sugiere que la intensa competencia por recursos esenciales (agua, petróleo o minerales raros), también podría ser muy peligrosa. Esta clase de conflictos surgen cuando diferentes países no pueden ponerse de acuerdo sobre a quién pertenecen, adónde deben enviarse, cómo protegerlos y cómo utilizarlos.Una grave crisis economía global podría crear inestabilidad y desencadenaría disturbios políticos. Como resultado, podría conducir a conflictos mientras las naciones luchan por asegurar sus intereses. Además, explica que la prolongada crisis económica en la era de la globalización podría ser motivo suficiente para que las naciones recurran a operaciones militares.La escalada de ataques cibernéticos podría generar desconfianza generalizada y represalias entre las naciones. En momentos como estos la guerra cibernética sigue siendo una de las mayores amenazas a la paz mundial.El chatbot de IA arrojó que "no hay una respuesta definitiva a esa pregunta", ya que la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial depende de una "variedad de factores geopolíticos, económicos y sociales", agregó."Aunque existen conflictos y tensiones en diferentes partes del mundo en cualquier momento dado, la mayoría de los esfuerzos se centran en resolver estos problemas de manera pacífica y evitar un conflicto a gran escala", concluyó.Finalmente, la IA afirmó que los factores analizados sobre el posible origen de la tercera guerra mundial, son “puramente especulativos y que los eventos del mundo real, están influenciados por numerosas variables impredecibles”, advirtió.