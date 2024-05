A punta de pistola, asaltaron a mujer que da de comer a decenas de personas

Mabel Paiz, la mujer de 57 años que desde 2018 cocina la cena o prepara la merienda a decenas de vecinos de una de las barriadas más humildes de Concordia, ubicada al noroeste de esa ciudad, fue asaltada. . “Me robaron el celular. Me apuntaron con un revólver y me lo sacaron”, contó.



Su casa, C32 de calle 55 y Lieberman, en barrio San Francisco (oeste), es el punto de encuentro y de acceso a la comida para unas 45 familias (130 personas, aproximadamente) o el sitio de los festejos de cumpleaños, días del niño o la madre. Así como nadie se va sin su arroz con leche, un guiso, pizzas e incluso canelones, nadie se queda sin su regalo en esas ocasiones festivas.



Con el apoyo de un puñado de concordienses, algunas empresas y el Estado; pero fundamentalmente de la propia Mabel, su familia y algunas colaboradoras, todo eso es posible. Paradójicamente, a la mujer que tanto da, este jueves le tocó que le saquen algo.



“Yo estaba en Yuquerí y Lieberman, esperando el colectivo”, precisó la cocinera. “Llegaron 2 chicos en una moto azul de 110 centímetros cúbicos. Me apuntaron con el arma, me torcieron el brazo y me sacaron el celular y la plata que tenía”, lamentó.



Concluyó diciendo que, "por suerte estoy bien, acá en casa". Ya había tomado la pastilla para controlar la presión, había recibido la acogida de su familia y renovado la certeza de que seguirá adelante, sin amedrentarse por lo que pasó este jueves