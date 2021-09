Un temporal produjo destrozos en el sudeste de Córdoba

Sociedad Fuertes vientos causaron destrozos y suspensión de clases en la Costa Atlántica

Una importante tormenta de viento, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, generó voladuras de techos, caída de árboles y destrozos en varios autos, informaron bomberos voluntarios del sur de Córdoba.Las localidades de Villa María, Villa Nueva y Bell Ville fueron las más castigadas por el temporal que se desató en la siesta de del miércoles, en tanto que no se conocieron daños en personas."De acuerdo al seguimiento que le estamos haciendo de los distintos radares, se prevé para las próximas horas vientos con ráfagas que pueden llegar a los 60 km por hora, por tal motivo recomendamos a la comunidad no salir de las viviendas si no es necesario, verificar si hay cosas sueltas en el patio o techo que puedan volar ante alguna ráfaga, respetar los cortes que se realizaron en la costanera", indicaron en un comunicado.Tanto en Villa María con en Villa Nueva se registraron caídas de ramas, y se recomendó extremar los cuidados en la circulación.En la guardia del Hospital Regional Pasteur de Villa María se cayeron unas paredes de durlock y tuvo que intervenir la policía de la provincia para evitar el paso en ese sector.